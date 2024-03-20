ПОДКАСТ | Парейко о плей-офф отбора Евро-2024: Эстония может удивить сборную Польши

Сборная Эстонии по футболу полностью провалила последний отборочный этап, набрав всего одно очко в восьми матчах. Тем не менее, победа в дивизионе D Лиги Наций даст сборной шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы через плей-офф, который начнется матчем с Польшей в четверг в 21:45 по эстонскому времени. Победитель матча встретится в финале плей-офф с Финляндией или Уэльсом.

„Я жду от ребят характера. Каждый игрок должен понимать, что это шанс для сборной Эстонии. Нужно максимально использовать этот шанс. Игрокам нужно показать лучшие свои качества и, наверное, прыгнуть выше головы“, — поделился своими ожиданиями от игры Парейко.

Для сборной Эстонии предстоящий матч с Польшей во многом исторический, так как последний раз Эстония играла в плей-офф в 2011 году. Тогда более опытная сборная Ирландии ещё в Таллинне решила исход противостояния, выиграв 4:0, а ответная игра завершилась со счётом 1:1, который особо положения не поменял.

„Конечно, это шанс. Возможно, не у многих из тех, кто будет играть, есть такой опыт, и эффект перегорания вполне возможен. Для футболистов это хорошая возможность, даже в случае неудачного результата, показать себя“, — добавил экс-вратарь сборной Эстонии, который играл в 2011 году с Ирландией.

С 2011 по 2013 год Сергей Парейко выступал за польский клуб „Висла“ (Краков), а в сезоне 2010/2011 стал чемпионом Польши. В нынешнем составе сборной Польше многие футболисты представляют ведущие лиги Европы, но есть и представители местного чемпионата.

„Сама лига достаточно сложная, но в то же время интересная. На сегодняшний день очень бросается в глаза их инфраструктура и болельщики на стадионах. Они реально уже стучатся в европейские топ-чемпионаты. Они очень близки и по финансированию, и по качеству футболистов. Мы это прекрасно видим по количеству польских футболистов в европейских лигах. Качество футболистов у них высокое, и те, кто представляют в сборной местный чемпионат, также игроки высокого уровня“, — рассказал Парейко.

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