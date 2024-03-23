В Нарве пройдет благотворительный творческий вечер в рамках известного проекта „Чернильница“

Pati u Bati - Проект, в состав которого входят Александр Арцимовичус, сын Никита (Leambiz) и дочь Валерия. В репертуаре песни Александра и Никиты в акустическом варианте исполнения. Организаторы фестивалей для молодых исполнителей Rubble Rock и Superstar Birthday.

Уроженец Нарвы Владимир Ток, ставший одним из самых популярных лирических поэтов после публикации в интернете в 2011 году своего стихотворения "Давай расстанемся". Строки его стихотворений становятся крылатыми и крепко врезаются в память. Многие стихи Владимира разлетелись по сети сотнями тысяч копий, стали песнями и остались в сердцах тех, кто услышал их однажды.