В Нарве пройдет благотворительный творческий вечер в рамках известного проекта „Чернильница“(3)
Проект „Чернильница“ 4 мая приглашает всех на благотворительный творческий вечер авторской музыки и поэзии в Нарве. Организатор - MTÜ Ida Südamete Soojus.
Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на покупку ноутбука для нарвского сообщества людей с инвалидностью.
MTÜ Ida Südamete Soojus - ответвление MTÜ Südamete Soojus, которое объединяет волонтеров из восточной Эстонии.
Организация активно занимается благотворительностью, справедливым переходом, а также предоставляет возможность творческим людям применять свои таланты на благо общества.
„Первая „Чернильница“ прошла в Таллинне в 2015 году. Всего в столице состоялось 9 „Чернильниц“ и теперь, мы решили порадовать концертом жителей Восточной Эстонии“, сообщают организаторы.
Выступают:
Jevgeni Kos (группа M.O.R.A)- художник, автор- исполнитель песен собственного сочинения. Поделится со зрителями своими музыкальными и художественными мыслями.
Pati u Bati - Проект, в состав которого входят Александр Арцимовичус, сын Никита (Leambiz) и дочь Валерия. В репертуаре песни Александра и Никиты в акустическом варианте исполнения. Организаторы фестивалей для молодых исполнителей Rubble Rock и Superstar Birthday.
Волшебные звуки и теплые ритмы композиции „Star hills“ представит дуэт Олеся Луйк ( Ханг) и Стас Алеев (Кахон).
Уроженец Нарвы Владимир Ток, ставший одним из самых популярных лирических поэтов после публикации в интернете в 2011 году своего стихотворения "Давай расстанемся". Строки его стихотворений становятся крылатыми и крепко врезаются в память. Многие стихи Владимира разлетелись по сети сотнями тысяч копий, стали песнями и остались в сердцах тех, кто услышал их однажды.
Евгения Парв, журналистка и поэтесса из Нарвы, автор поэтического сборника "Обнаженность", участница нескольких международных поэтических фестивалей.
Софья Данилова прочтет свои стихи на эстонском и споет под аккомпанемент гитары.
Все средства с продажи билетов пойдут в поддержку сообщества. Музыканты и поэты не зарабатывают, выступая на „Чернильнице“. Количество мест строго ограничено, поэтому организаторы советуют выкупать билеты заранее. Посадочных мест всего 25. Цена билета - 25 евро (включает в себя приветственный напиток - чай или кофе, на ваш выбор).
Для приобретения билета необходимо сделать перевод на р/с организации: Mittetulundusühing Ida Südamete Soojus EE087700771009889946. В пояснении указать: ida tindipott. Короткая ссылка для оплаты билета: https://bit.ly/IdaSyda.