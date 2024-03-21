Серьезнее, чем вы думали! Как кариес влияет на лечение общих заболеваний?

Перед операцией на сердце и эндопротезированием суставов пациенту необходимо сделать панорамный рентгеновский снимок и получить справку от стоматолога о лечении заболеваний полости рта и отсутствии воспалений. Если у лечащего врача возникают сомнения в состоянии полости рта пациента, на основании данных рентгеновского снимка пациенту назначается консультация челюстно-лицевого хирурга или стоматолога.

Поэтому при планировании операции важно заранее проверить зубы и десны и при необходимости пролечить их, потому что если воспалится ротовая полость, это может привести к осложнениям после операции или, что еще хуже, к еще одной операции. Тийу Кивимаа, врач-ординатор челюстно-лицевой хирургии, пояснила: „Для того, чтобы кардиологи или ортопеды могли выполнять сложные операции на сердце или устанавливать эндопротезы суставов, прежде всего необходимо полностью вылечить полость рта“. Необходимо сначала вылечить кариес, воспаления под корнями зубов и воспаление десен. Те зубы, которые воспалены и при этом не подлежат лечению, следует удалить. „Пациент должен продолжать поддерживать хорошую гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога“, — Кивимаа подчеркнула, что нельзя пренебрегать здоровьем полости рта даже после операций.

Как здоровые зубы и десны связаны с операциями и лечением более серьезных проблем со здоровьем? Очень просто. Организм - это единое целое. Таким образом, здоровье полости рта является частью общего здоровья человека, а это означает, что если воспалены десны или болеют зубы, это влияет и на весь организм. Из-за невылеченных заболеваний зубов и десен сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться легче и прогрессировать тяжелее. Диабетикам также необходимо уделять внимание здоровью полости рта. Также от здоровья наших зубов во многом зависит здоровье наших суставов, легких и пищеварительного тракта. Поэтому нередко случается так, что у пациента во время лечения общих заболеваний (таких как синусит, кластерная головная боль, заболевание суставов или сердца или высокие показатели воспаления) обнаруживается, что настоящая инфекция скрыта в полости рта и поэтому его направляют к стоматолог у.

Результаты опроса, проведенного среди членов Союза стоматологов Эстонии в сентябре 2023 года, выявили основные проблемы людей со здоровьем полости рта — это кариес, заболевания десен и отсутствие зубов. Такая ситуация в основном связана с плохой гигиеной полости рта и недостаточным посещением зубных врачей. Один из зубных врачей, принявших участие в опросе, подчеркнул, что по сравнению со средними показателями по Европе показатели действительно плохие, и это отражает невежество населения в вопросах поддержания здоровья полости рта. Тийу Кивимаа заявила, что, к сожалению, стоматологическое лечение для многих жителей Эстонии недоступно из-за его цены, и люди попадают к зубному врачу только тогда, когда уже надо лечить острые проблемы или осложнения.

Хорошее здоровье полости рта также важно и при лечении рака, иначе проблемы с зубами могут ухудшиться в результате химиотерапии или лучевой терапии. Зубной врач и руководитель стоматологических услуг Кассы здоровья Марьо Синиярв привела красноречивый пример. „Предположим, что пациент болен раком и получает химиотерапию и лучевую терапию в области головы. Но перед началом лечения онкологии он не посетил зубного врача для проверки состояния зубной полости. После начала лечения у пациента развилось острое воспаление во рту, поскольку из-за лечения рака у нее снизился иммунитет. Ему необходимо удалить зуб или несколько зубов, потому что они не поддаются лечению. Зубы удаляются, но раны уже не заживают, возникает некроз костей. Таким образом может потребоваться частичное или полное удаление челюсти. А после этого реконструкция костей и надежда, что некроз не разовьется дальше“, — описала безрадостную картину возможного развития событий доктор Синиярв. В то же время такого печального сценария можно было бы избежать, если бы человек перед началом химиотерапии или лучевой терапии посетил стоматолога. „Тогда бы ему сразу удалили зубы с воспалением, раны бы нормально зажили, и только тогда началось бы онкологическое лечение, и в челюстной кости не возник бы некроз. Таким образом, все может развиваться двояко: общее состояние здоровья ухудшается из-за плохого здоровья полости рта, или же здоровье полости рта ухудшается из-за лечения общего заболевания и вызывает серьезные осложнения в полости рта“, — пояснила доктор Синиярв. Здесь важно знать, что Касса здоровья полностью финансирует стоматологическое лечение людей с определенными онкологическими и гематологическими диагнозами. Бесплатной стоматологической помощью обеспечиваются пациенты, которые чаще подвержены риску развития некроза челюстей.

Поэтому время и стоимость восстановления здоровья полости рта перед операцией или лечением зависят от того, насколько плохой была ситуация изначально. По словам стоматологов, лечение может занять от одного до трех месяцев, а в более сложных случаях — и целый год. Один из респондентов опроса привел пример того, что есть люди, которые никогда не посещали стоматолога и которым необходимо было удалить 20 воспаленных зубов. В то же время есть те, кто регулярно ходит на прием и перед эндопротезированием необходимо лишь немного удалить зубной камень.

Говоря о финансовом аспекте улучшения здоровья полости рта, не следует забывать, что Касса здоровья частично оплачивает стоматологическую помощь взрослым, имеющим медицинскую страховку. Суммы невелики в расчете на одного человека, но в сумме они составляют достаточно большую сумму из наших совместных средств системы медицинского страхования. Компенсация за зубное лечение не может исправить все проблемы полости рта, но она может использоваться для регулярных проверок состояния полости рта и первичного лечения. „Подобно тому, как у человека есть свой семейный врач, он может иметь и своего личного стоматолога, с помощью советов которого и, при необходимости, вмешательства, возможные заболевания полости рта и зубов можно вовремя обнаружить на ранней стадии или же вовсе предотвратить. Профилактика и, при необходимости, раннее лечение зубов, безусловно, обходятся намного дешевле, чем лечение осложнений. Идея компенсации за зубное лечение заключается, прежде всего, в том, чтобы направить людей на ежегодный визит к стоматологу, даже тогда, когда они уже достигнут совершеннолетия“, - подчеркнула доктор Синиярв.

Обычная компенсация за зубное лечение для одного человека составляет 60 евро в год. Определенным целевым группам, таким как безработные, пенсионеры по старости и по нетрудоспособности, беременные женщины, матери детей в возрасте до одного года, люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью и пациенты с повышенными медицинскими потребностями, а при определенных условиях также получателям прожиточного пособия, зубное лечение компенсируется в размере 105 евро в год. Лечение зубов до операции эндопротезирования также возмещается в размере 105 евро в год. Однако в случае некоторых онкологических, гематологических заболеваний и многих других серьезных заболеваний можно подать заявление на получение пожизненной компенсации стоматологического лечения, которую выплачивает Касса здоровья. Стоматологическое лечение у договорных партнеров Кассы здоровья также бесплатно для лиц до 19 лет.

Но для того, чтобы сохранить зубы и десны здоровыми, многое можно сделать и самостоятельно, и, как и в других сферах, профилактика здесь обходится гораздо дешевле, чем борьба с последствиями. „Хорошее здоровье полости рта — это здоровые или вылеченные зубы и здоровые десны. Обязательным условием для этого является ежедневная хорошая гигиена полости рта и регулярное посещение зубного врача“, - резюмировала тему врач-ординатор Тийу Кивимаа.

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