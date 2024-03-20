ЧМ по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция. Верим в Селевко и ждем Петрыкину!

Вся информация о чемпионате мира по фигурному катанию 2024 года, который пройдет с 20 по 24 марта в канадском Монреале. Именно там главный старт должен был состояться ещё в 2020 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

На канадской арене сойдутся в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов.

Первыми из представителей Эстонии на лед выйдут девушки – Нина Петрыкина и Натали Лангербаур.

Декабрьский перелом левой ноги для сильнейшей фигуристки Эстонии Нины Петрыкиной обошелся дорого. Она пропустила несколько важных соревнований, среди которых был и январский чемпионат Европы. Однако пропускать ближайший чемпионат мира она не намерена и несмотря на все сложности, форсирует подготовку к главному старту сезона

„Моя главная цель - откатать программу не хуже, чем в прошлом сезоне, а даже лучше. Но нужно смотреть на вещи более реалистично. У меня все-таки еще болит нога, и я не могу делать какие-то элементы. Я все-таки пропустила два месяца серьезной подготовки, не выступала на чемпионате Европы и чемпионате Эстонии, и на других важных соревнованиях“, - отметила Петрыкина в интервью ERR.

Для Натали Лангербаур этот чемпионат станет дебютным. „Натали будет тяжело, она первый раз едет на чемпионат мира. Но если она откатает чисто короткую программу и попадет в финал, это для нее будет уже хорошо. И тогда Натали откатает произвольную, а после произвольной она всегда немного поднимается выше“, – сказала тренер девушки - Ирина Кононова.

Главные надежды Эстонии возлагаются на серебряного призера чемпионата Европы – Александра Селевко, который стартует в четверг.

„Хотелось бы, чтобы он чисто прокатал две программы, попал в десятку, потому что после чемпионата Европы ему будет тяжело кататься с такой ответственностью. Он думает, что все от него многого ждут, и это тяжело. Но постараемся попасть в десятку“, – сказала тренер Ирина Кононова в интервью Rus.err.ee.