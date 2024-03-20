ЧМ по фигурному катанию: расписание, участники, трансляция. Верим в Селевко и ждем Петрыкину!(1)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 принимает канадский Монреаль. Эстония там будет представлена в трех видах: в одиночном катании у мужчин и женщин, а также в танцевальных парах. Всего в Канаду отправились 5 эстонских спортсменов: Александр Селевко, Нина Петрыкина, Натали Лангербаур, Марко Евгений Гайдаенко и Солен Мазенг.
Вся информация о чемпионате мира по фигурному катанию 2024 года, который пройдет с 20 по 24 марта в канадском Монреале. Именно там главный старт должен был состояться ещё в 2020 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса.
На канадской арене сойдутся в борьбе за медали 40 мужчин-одиночников, 35 женщин-одиночниц, 24 спортивные пары и 36 танцевальных дуэтов.
Первыми из представителей Эстонии на лед выйдут девушки – Нина Петрыкина и Натали Лангербаур.
Декабрьский перелом левой ноги для сильнейшей фигуристки Эстонии Нины Петрыкиной обошелся дорого. Она пропустила несколько важных соревнований, среди которых был и январский чемпионат Европы. Однако пропускать ближайший чемпионат мира она не намерена и несмотря на все сложности, форсирует подготовку к главному старту сезона
„Моя главная цель - откатать программу не хуже, чем в прошлом сезоне, а даже лучше. Но нужно смотреть на вещи более реалистично. У меня все-таки еще болит нога, и я не могу делать какие-то элементы. Я все-таки пропустила два месяца серьезной подготовки, не выступала на чемпионате Европы и чемпионате Эстонии, и на других важных соревнованиях“, - отметила Петрыкина в интервью ERR.
Для Натали Лангербаур этот чемпионат станет дебютным. „Натали будет тяжело, она первый раз едет на чемпионат мира. Но если она откатает чисто короткую программу и попадет в финал, это для нее будет уже хорошо. И тогда Натали откатает произвольную, а после произвольной она всегда немного поднимается выше“, – сказала тренер девушки - Ирина Кононова.
Главные надежды Эстонии возлагаются на серебряного призера чемпионата Европы – Александра Селевко, который стартует в четверг.
„Хотелось бы, чтобы он чисто прокатал две программы, попал в десятку, потому что после чемпионата Европы ему будет тяжело кататься с такой ответственностью. Он думает, что все от него многого ждут, и это тяжело. Но постараемся попасть в десятку“, – сказала тренер Ирина Кононова в интервью Rus.err.ee.
„Не хочу думать о месте и очках, я хочу прокатать свою программу чисто и думаю, что если мне это удастся, то будут хорошие оценки и хорошее место“, – сказал сам Александр Селевко.
Представлять Эстонию в танцах на льду будет французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. У ребят очень непростой путь в фигурном катании.
Дуэт не смог начать сезон 22/23, потому что партнерша упала во время тренировки и сильно ударилась головой. Настолько сильно, что ей потребовалась срочная операция. „За неделю до Finlandia Trophy у нас было очень неудачное падение. Я ударилась головой, и мне пришлось сделать экстренную операцию“, — написала Мазенг в Instagram. Не прошло и полугода, как пара оказалась на льду чемпионата мира в Японии в марте 2023 года. Тогда ребята в произвольную программу не попали. Пожелаем им удачи в этом году!
Мужчины
Выступления мужчин на чемпионате мира, пожалуй, обещают показать болельщикам самую яркую и напряжённую конкуренцию. На главный титул и золото нацелены сразу несколько именитых фигуристов, и нереально предсказать исход их сражения.
Фаворит соревнований — это, безусловно, Илья Малинин из США, владеющий фантастическим четверным акселем. В этом сезоне Илья отлично проявил себя на всех стартах. Выиграл пять турниров из шести, включая финал Гран-при ISU. Кроме того, он в очередной раз вписал своё имя в историю, исполнив в короткой программе аксель в четыре с половиной оборота.
Действующий двукратный чемпион мира Сёма Уно не скрывает, что хочет выиграть главный старт в третий раз. 26-летний японец не слишком удачно начал сезон и пока не показывал чистый прокат в произвольной. Однако, возможно, именно в Монреале для него сойдутся все звёзды. Если Уно избежит каких-либо ошибок, то подвинуть его с первого места, вероятно, не выйдет даже у Малинина.
Француз Адам Сяо Хим Фа — ещё один серьёзный претендент на золото у мужчин. На этапах Гран-при он буквально феерил, уверенно штампуя четверные лутцы! Более того: сумел обойти Малинина на домашнем этапе во Франции. Затем у Адама последовал спад. В финале Гран-при и на чемпионате Европы будто каталась лишь тень от шикарного спортсмена. Но мотивации показать безупречное катание на чемпионате мира у него хоть отбавляй. Так что без боя Адам лидерство явно никому не отдаст.
По невероятной восходящей шёл весь сезон японец Юма Кагияма, вернувшийся на соревнования после травмы. Начав со скромных 211,47 балла на местном турнире в Киото, он подошёл к чемпионату мира в статусе чемпиона четырёх континентов, а его результат вырос до 307,58 балла.
Девушки
Японка Каори Сакамото надеется взять в Канаде третий чемпионский титул подряд. Дела у фигуристки идут как никогда великолепно: она выиграла восемь из девяти своих стартов, потерпев поражение только на первом местном турнире, проходившем летом. После этого — сплошные победы. Самая значимая, естественно, золото финала Гран-при, которого ей очень не хватало в послужном списке. По сути, ей осталось завоевать первое место на Олимпиаде, чтобы войти в историю как третья одиночница, собравшая так называемый «Большой шлем» — все главные титулы в фигурном катании. Третья победа на чемпионате мира станет значимым вкладом на пути к этой цели, ибо таким образом Каори прочно закрепит за собой лидерство в женском виде.
Помешать триумфу Сакамото способны её же соотечественницы и дебютантки первенства планеты — Монэ Тиба и Хана Ёсида. Монэ в феврале выиграла чемпионат четырёх континентов, а Хана Ёсида угрожает порвать всех тройным акселем.
Прыжком 3А владеет и чемпионка США Амбер Гленн. При чистых прокатах ей более чем реально отвоевать лидерство, а уж тем более зацепиться за подиум. Но повышенная эмоциональность фигуристки часто играет с ней злую шутку, поэтому вероятность увидеть от неё два безошибочных выступления, к сожалению, довольно низка. От второй американки Изабо Левито можно ожидать как грандиозного реванша после обидного четвёртого места в прошлом сезоне, так и не менее эффектного провала. 17-летняя фигуристка последнее время катается с огромным трудом, а в довесок к этому имеет неприятный бэкграунд панических атак на соревнованиях.
Эпатажная бельгийка Луна Хендрикс после головокружительного золота чемпионата Европы, скорее всего, втайне мечтает обзавестись и титулом чемпионки мира. Но для этого ей нужно сосредоточиться в первую очередь на прыжках и нормальных с них выездах. Пока же Луна полагается в большей степени на игривые танцы в непосредственной близости от судейской бригады и откровенные сексуальные костюмы. Впрочем, такая тактика позволяет ей и с недокрутами метить на серебро или бронзу в Канаде.
Пары
Действующим чемпионам мира японцам Рику Миура/Рюити Кихара предстоит защищать титул в крайне непростой борьбе. Из-за травмы партнёра спортсмены пропустили серию Гран-при, а затем проиграли канадцам Динне Стеллато-Дудек/Максиму Дешаму на чемпионате четырёх континентов. Если учесть, что последние будут соревноваться в Монреале на домашнем льду, то, чтобы обойти их, японской паре фактически нельзя ни в чём ошибаться.
Опасными соперниками являются и немцы Минерва Фабьенне Хазе с Никитой Володиным. В этом сезоне они уже выиграли два этапа Гран-при и сенсационно завоевали золото в финале. На чемпионате Европы им пришлось тяжело, на подиум они не попали, но по-прежнему сохраняют отличные шансы заработать медаль чемпионата мира.
Неплохие перспективы на пьедестал имеют и Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, представляющие сборную Грузии. К тому же недавно они победили на юниорском чемпионате мира. Итальянцы Сара Конти/Никколо Мачи тоже никому не дадут спуску.
Танцы
В танцах на льду развернётся яркая схватка между действующими чемпионами мира Мэдисон Чок/Эваном Бэйтсом из США и хозяевами соревнований — канадцами Пайпер Гиллес/Полем Пуарье. К их противостоянию обязательно присоединятся чемпионы Европы итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и лучший танцевальный дуэт Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон.
Расписание
Соревнования пройдут с 20 по 24 марта. Для удобства приводим расписание по эстонскому времени:
20 марта, среда
Спортивные пары, короткая программа — 18:00
Женщины, короткая программа — 23:00
21 марта, четверг
Мужчины, короткая программа — 17:10
22 марта, пятница
Спортивные пары, произвольная программа — 00:10
Танцы на льду, ритм-танец — 17:20
23 марта, суббота
Женщины, произвольная программа — 00:00
Танцы на льду, произвольный танец — 19:30
24 марта, воскресенье
Мужчины, произвольная программа — 00:00
Показательные выступления — 20:00
Трансляции на ETV+
Комментируют соревнования на русском языке спортивный журналист ERR Алексей Маргиев и эксперты Дина Малова и Таави Ранд.
20 марта, 21:20 - пары, короткая программа (Маргиев/Малова)
21 марта, 11:50 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
21 марта, 20:40 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
22 марта, 11:50 - пары, произвольная программа (Маргиев/Малова)
22 марта, 20:30 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
23 марта, 9:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
23 марта, 20:35 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
24 марта, 9:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
24 марта, 20:30 - гала (Маргиев/Малова)
По материалам: Чемпионат, Sports, rus.err.ee
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