Игравший в клубах КХЛ и НХЛ канадец покончил с собой в 52 года

Саймон покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на членов его семьи.

Саймон ушел из жизни в понедельник, 18 марта, в родном поселении в округе Алгома (провинция Онтарио), в котором расположено около десятка индейских резерваций. Хоккеист имел корни от индейского племени оджибва.

Официальное заявление от имени семьи Саймона было опубликовано минувшей ночью его бывшим агентом Полом Теофанусом.

„Семья решительно верит и была свидетелем того, что Крис очень боролся с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Это, к сожалению, и привело к его смерти. Мы скорбим с потерей нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга. Мы пока не будем выпускать никаких дополнительных подробностей и просим вас сохранять конфиденциальность в это очень трудное время. Мы ценим всех, кто разделяет нашу невосполнимую утрату“, — сказано в заявлении.

Саймон провел 15 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем Кубка Стэнли — 1996 в составе „Колорадо“, а также пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

„Он сыграл всего 9 игр за клуб и забросил две шайбы, но успел оставить о себе память на долгие годы“, — говорится в сообщении „Динамо“.

Саймон завершил карьеру в 2014 году из-за различных травм. Нападающему, который принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги, к концу карьеры были диагностированы травматическая энцефалопатия, депрессия, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.

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