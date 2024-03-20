Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ

„Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет“, — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника „самолетного типа“.

В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ „Энгельс 2“, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе в Энгельсе обкладывали бомбардировщики шинами и рисовали самолеты на асфальте.

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