Беспилотники атаковали Энгельс. Там находится база стратегической авиации ВС РФ
Дроны в ночь на 20 марта атаковали город Энгельс Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что беспилотники были уничтожены системой ПВО, которая „сработала своевременно и эффективно“, передает „Медуза“.
„Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет“, — написал он в телеграм-канале.
Минобороны РФ, в свою очередь, объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника „самолетного типа“.
В Энгельсском районе расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ „Энгельс 2“, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами. Вероятно, чтобы минимизировать потери, на авиабазе в Энгельсе обкладывали бомбардировщики шинами и рисовали самолеты на асфальте.
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