МНЕНИЕ | Мэр Кохтла-Ярве: в Кохтла-Ярве для предпринимателей открыто много возможностей!
На протяжении десятилетий Кохтла-Ярве считался прежде всего городом, основанным на сланцевой и химической промышленности. Даже исторически город был построен для размещения шахтеров, а также специалистов и исследователей области добычи и переработки сланца. Однако с годами этот стереотип себя исчерпал – Кохтла-Ярве стал значительно разностороннее и больше не является просто монофункциональным промышленным городом, хороший потенциал развития можно найти во многих отраслях экономики. Открытие или расширение бизнеса в Кохтла-Ярве отнюдь не является больше никакой мистикой – за каждый инвестированный сюда евро многие предприниматели зарабатывают как минимум два и более евро.
Там, где есть человек, есть и своя экономическая экосистема. Если на протяжении десятилетий экономика Кохтла-Ярве была ориентирована на промышленность, то в последние годы мы видим, как все больше начинают развиваться и другие отрасли экономики. Например, наибольший скачок развития прошел в сфере здравоохранения, и благодаря бурному развитию Ида-Вируской центральной больницы Кохтла-Ярве стал „медицинской столицей“ уезда. В Центральной больнице, которая является вторым по величине работодателем после Viru Keemia Grupp (VKG), работает около 1400 человек.
Ключевая проблема города заключается в демографии, в снижении численности населения – мы пережили большое падение налогоплательщиков за последние годы. Однако прибытие украинских военных беженцев в регион принесло значительное облегчение, обеспечив компании новыми квалифицированными работниками, и оживив местный рынок аренды и экономику в целом.
Учитывая меры поддержки Фонда справедливого перехода Европейского союза (ФСП) и инвестиций государства в регион, в Кохтла-Ярве будет развиваться и ряд других сопутствующих отраслей, благодаря которым местная экономика и благосостояние жителей будет процветать, будут улучшаться услуги и создаваться рабочие места. В интересах каждого руководителя города – проконсультировать и привлечь предпринимателей к расширению в свое самоуправление, что принесло бы взаимную выгоду как горожанам, так и предпринимателям. Я всегда открыт для разговора как с малыми, средними, так и с крупными предприятиями, чтобы найти и предложить им направления деятельности, имеющие особенно сейчас очень высокий потенциал роста.
Ключевым понятием предпринимательства в Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа стало устойчивое развитие
Кохтла-Ярве – прогрессивное самоуправление, которое ценит промышленное развитие и различные инновации. Хорошим примером того, как Кохтла-Ярве движется в сторону устойчивого развития, являются работы, проводимые VKG по обогащению сланца, производству ветряков, внедрению различных смарт-решений, а также созданию новых специальностей, ориентированных на устойчивое развитие, в Вируском колледже Таллиннского технического университета. Эти, а также многие другие примеры являются показателем того, как Кохтла-Ярве движется большими шагами к более экологически чистому будущему. Сейчас идеальное время для того, чтобы придумать новые идеи и основать компанию с устойчивым мышлением, воспользовавшись поддержкой Ида-Вируского центра предпринимательства, Ида-Вируского инвестиционного агентства и ФСП.
Кохтла-Ярве подойдет начинающему предпринимателю
Цены на недвижимость в городе одни из самых выгодных в Эстонии – цены за квадратный метр настолько хороши, что в годовом исчислении использование коммерческих помещений в Кохтла-Ярве позволило бы сэкономить средства, равные годовой зарплате одного-двух сотрудников. Кохтла-Ярве имеет хорошее географическое положение и инфраструктуру, поскольку город находится ближе к центрам притяжения Эстонии, чем все остальные города Ида-Вирумаа. С точки зрения обрабатывающей промышленности, благодаря существующим крупным промышленным предприятиям и функционирующему индустриальному парку, значительно проще, быстрее и практичнее создавать взаимную инфраструктуру и использовать меры поддержки Евросоюза. Благодаря евро-фондам было созданы несколько важных институтов и услуг, и я рад, что меры поддержки Европейского союза вдохнули жизнь и новые возможности в Ида-Вирумаа.
Где есть строительство, там должен быть сектор как питания, так и размещения
Как уже говорилось ранее, Ида-Вирумаа ждут масштабные инвестиции и строительства. Одним из основных показателей и отраслей, характеризующих экономические показатели страны, является именно строительный сектор – если в этой сфере растут и оборот, и объем рабочей силы, значит, дела в стране идут неплохо. Несмотря на то, что в целом над строительным сектором страны нависли довольно темные тучи, запланированное в Ида-Вирумаа строительство практически не затронуто. Появление масштабных строительных объектов создает достаточно благоприятную почву для того, чтобы помимо строительного сектора начать более энергично развивать как сферу размещения, так и сферу общественного питания.
Кроме того, Ида-Вирумаа является прекрасным местом с точки зрения спортивного и внутреннего туризма – совсем недавно в Кохтла-Ярве прошли крупные международные соревнования по плаванию, а 24 марта стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин! Для проведения масштабных спортивных мероприятий, конечно, важно создавать больше объектов для проживания, к сожалению, имеющихся сейчас гостиниц уже давно недостаточно. Поэтому место, например, для одного трехзвездочного отеля и новых солидных закусочных определенно еще есть. Малые предприниматели уже начали активно предлагать услуги проживания через Airbnb, инвестируя в ремонты квартир и получая в результате пассивный доход. Местные и иностранные туристы хотят открыть для себя Ида-Вирумаа, поэтому некоторые новые гостиницы могли бы составить хорошую конкуренцию другим местам для размещения.
Рыночная конкуренция поможет решить определенные проблемные места города
Кохтла-Ярве уже много лет сталкивается с одной и той же проблемой, решение которой, несмотря на недовольство жителей, предыдущие власти города не придумали. А именно, коммунальные услуги города слишком дорогие по сравнению с остальной Эстонией. Проблема заключается в отсутствии конкуренции, т.е. коммунальное хозяйство является относительно монополизированным. Однако, к счастью, большие предприятия по управлению отходами уже постепенно начали проявлять интерес к нашему региону. Поскольку в столице и в других крупных местных самоуправлениях существует довольно большая конкуренция при организации тендеров, здоровая конкуренция неизбежно приводит к снижению некоторых цен на коммунальные услуги. У нас относительно сильные ножницы в сфере отходов, ухода за дорогами и энергетики, и если бы какая-то частная компания предложила более выгодные предложения для жителей, то всем сторонам было бы разумно делегировать определенные коммунальные обязанности частному сектору. Я верю в свободную рыночную экономику и думаю, что в сотрудничестве с частным сектором мы сможем со временем решить проблему высоких цен на коммунальные услуги.
Если найти подходящую нишу, расширение от Кохтла-Ярве в столицу – не сказка, а быль!
Утверждение, что свое предприятие можно расширить из Кохтла-Ярве или Ида-Вирумаа до столицы, не является мистикой. Принято считать, что в нашей экономике возможно расширяться только из Таллинна за его пределы. Нет! Возможно и обратное. У нас есть ряд примеров того, как компании благодаря целенаправленным действиям вышли за пределы рынка Ида-Вирумаа и продвинулись дальше. Неважно, являетесь вы IT-специалистом или поставщиком общественного питания — если вы нашли свою нишу, мыслите нестандартно и постоянно развиваете свою бизнес-идею, то вашим возможностям не будет предела. Кто бы мог подумать, что человек индийского происхождения быстро выучит эстонский язык, откроет собственный ресторан в Йыхви, затем расширится до Нарвы, Курессааре и Кохтла-Ярве и, наконец, откроет в столице несколько ресторанов? Звучит невероятно, но так оно и есть: Ида-Вирумаа – это место для возможностей, а также очень хорошее место, чтобы попробовать что-то новое. Мы открыты для инновационных идей и поддерживаем каждую инициативу как словом, так и делом.
В индустрии развлечений у тебя карт-бланш – просто приди и сделай!
В нашем городе есть много возможностей для развития в сфере развлечений и ночной жизни. В Кохтла-Ярве проживает достаточное количество местной молодежи, а также студентов, которые учатся здесь в высших учебных заведениях. Даже люди постарше, которые хотят вечером отдохнуть, должны иметь возможность качественно и позитивно провести свое свободное время. Куда бы мы ни посмотрели, у нас есть куча отличных идей и возможностей для организации развлечений. Даже на переносные или временные инициативы – будь то „KINOFF“ или какой-нибудь другой проект – всегда очень большой спрос, потому что люди хотят разностороннюю и интересную ночную жизни. Так что призыв к предпринимателям развлекательного сектора – просто придите и создайте здесь свое дело, люди вас ждут!
Сфер, в которых предприниматели могли бы расшириться в Кохтла-Ярве, уйма, и я готов ознакомить предпринимателей с этими возможностями. При грамотном и продуманном инвестировании получение двойной и более прибыли в Кохтла-Ярве не является мифом. У нас очень квалифицированные жители, которые очень хорошо разбираются в здешней специфике. Если вы предлагаете хорошо оплачиваемую стабильную работу, нет причин беспокоиться, что вам придется каждые полгода искать нового сотрудника – в отличие от Таллинна или Тарту, где во многих местах постоянная текучка кадров и присутствует нехватка рабочей силы, в Ида-Вирумаа ценится каждая работа.
Кохтла-Ярве и Ида-Вирумаа – действительно место для возможностей, и я считаю, что не воспользоваться ими было бы неправильно. Мыслите глобально, действуйте локально, добро пожаловать в Кохтла-Ярве!