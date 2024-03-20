МНЕНИЕ | Мэр Кохтла-Ярве: в Кохтла-Ярве для предпринимателей открыто много возможностей!

Кохтла-Ярве – прогрессивное самоуправление, которое ценит промышленное развитие и различные инновации. Хорошим примером того, как Кохтла-Ярве движется в сторону устойчивого развития, являются работы, проводимые VKG по обогащению сланца, производству ветряков, внедрению различных смарт-решений, а также созданию новых специальностей, ориентированных на устойчивое развитие, в Вируском колледже Таллиннского технического университета. Эти, а также многие другие примеры являются показателем того, как Кохтла-Ярве движется большими шагами к более экологически чистому будущему. Сейчас идеальное время для того, чтобы придумать новые идеи и основать компанию с устойчивым мышлением, воспользовавшись поддержкой Ида-Вируского центра предпринимательства, Ида-Вируского инвестиционного агентства и ФСП.

Учитывая меры поддержки Фонда справедливого перехода Европейского союза (ФСП) и инвестиций государства в регион, в Кохтла-Ярве будет развиваться и ряд других сопутствующих отраслей, благодаря которым местная экономика и благосостояние жителей будет процветать, будут улучшаться услуги и создаваться рабочие места. В интересах каждого руководителя города – проконсультировать и привлечь предпринимателей к расширению в свое самоуправление, что принесло бы взаимную выгоду как горожанам, так и предпринимателям. Я всегда открыт для разговора как с малыми, средними, так и с крупными предприятиями, чтобы найти и предложить им направления деятельности, имеющие особенно сейчас очень высокий потенциал роста.

Там, где есть человек, есть и своя экономическая экосистема. Если на протяжении десятилетий экономика Кохтла-Ярве была ориентирована на промышленность, то в последние годы мы видим, как все больше начинают развиваться и другие отрасли экономики. Например, наибольший скачок развития прошел в сфере здравоохранения, и благодаря бурному развитию Ида-Вируской центральной больницы Кохтла-Ярве стал „медицинской столицей“ уезда. В Центральной больнице, которая является вторым по величине работодателем после Viru Keemia Grupp (VKG), работает около 1400 человек.

Кроме того, Ида-Вирумаа является прекрасным местом с точки зрения спортивного и внутреннего туризма – совсем недавно в Кохтла-Ярве прошли крупные международные соревнования по плаванию, а 24 марта стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин! Для проведения масштабных спортивных мероприятий, конечно, важно создавать больше объектов для проживания, к сожалению, имеющихся сейчас гостиниц уже давно недостаточно. Поэтому место, например, для одного трехзвездочного отеля и новых солидных закусочных определенно еще есть. Малые предприниматели уже начали активно предлагать услуги проживания через Airbnb, инвестируя в ремонты квартир и получая в результате пассивный доход. Местные и иностранные туристы хотят открыть для себя Ида-Вирумаа, поэтому некоторые новые гостиницы могли бы составить хорошую конкуренцию другим местам для размещения.

Как уже говорилось ранее, Ида-Вирумаа ждут масштабные инвестиции и строительства. Одним из основных показателей и отраслей, характеризующих экономические показатели страны, является именно строительный сектор – если в этой сфере растут и оборот, и объем рабочей силы, значит, дела в стране идут неплохо. Несмотря на то, что в целом над строительным сектором страны нависли довольно темные тучи, запланированное в Ида-Вирумаа строительство практически не затронуто. Появление масштабных строительных объектов создает достаточно благоприятную почву для того, чтобы помимо строительного сектора начать более энергично развивать как сферу размещения, так и сферу общественного питания.

Цены на недвижимость в городе одни из самых выгодных в Эстонии – цены за квадратный метр настолько хороши, что в годовом исчислении использование коммерческих помещений в Кохтла-Ярве позволило бы сэкономить средства, равные годовой зарплате одного-двух сотрудников. Кохтла-Ярве имеет хорошее географическое положение и инфраструктуру, поскольку город находится ближе к центрам притяжения Эстонии, чем все остальные города Ида-Вирумаа. С точки зрения обрабатывающей промышленности, благодаря существующим крупным промышленным предприятиям и функционирующему индустриальному парку, значительно проще, быстрее и практичнее создавать взаимную инфраструктуру и использовать меры поддержки Евросоюза. Благодаря евро-фондам было созданы несколько важных институтов и услуг, и я рад, что меры поддержки Европейского союза вдохнули жизнь и новые возможности в Ида-Вирумаа.

Рыночная конкуренция поможет решить определенные проблемные места города

Кохтла-Ярве уже много лет сталкивается с одной и той же проблемой, решение которой, несмотря на недовольство жителей, предыдущие власти города не придумали. А именно, коммунальные услуги города слишком дорогие по сравнению с остальной Эстонией. Проблема заключается в отсутствии конкуренции, т.е. коммунальное хозяйство является относительно монополизированным. Однако, к счастью, большие предприятия по управлению отходами уже постепенно начали проявлять интерес к нашему региону. Поскольку в столице и в других крупных местных самоуправлениях существует довольно большая конкуренция при организации тендеров, здоровая конкуренция неизбежно приводит к снижению некоторых цен на коммунальные услуги. У нас относительно сильные ножницы в сфере отходов, ухода за дорогами и энергетики, и если бы какая-то частная компания предложила более выгодные предложения для жителей, то всем сторонам было бы разумно делегировать определенные коммунальные обязанности частному сектору. Я верю в свободную рыночную экономику и думаю, что в сотрудничестве с частным сектором мы сможем со временем решить проблему высоких цен на коммунальные услуги.

Если найти подходящую нишу, расширение от Кохтла-Ярве в столицу – не сказка, а быль!