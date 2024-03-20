МНЕНИЕ | Сергей Цветков: „Фильм о пограничном городе Мариуполе особенно важно посмотреть нарвитянам“
Нам всем важно знать о том, что произошло и происходит сейчас в Украине, понимать угрозу и быть готовыми. Иначе как только Россия почувствует нашу слабость, сюда в Эстонию тоже могут прийти желающие „освобождать“ и „защищать“, как они это сделали с русскоязычным Мариуполем в Украине недалеко от границы России.
Мы все смотрели много репортажей о войне, в 2008 году из Грузии, с 2014 года из Украины, многие видели репортажи о российских бомбардировкам Апеппо в Сирии, а с 2022 года военные репортажи из Украины стали практически ежедневными. Но фильм „20 дней в Мариуполе“ это авторское кино, в котором повествование идет на трех уровнях: репортаж с места событий и фиксация преступлений, триллер о судьбе самих авторов фильма, и в глубине — вопросы к себе и зрителю от авторов фильма.