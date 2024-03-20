МНЕНИЕ | Сергей Цветков: „Фильм о пограничном городе Мариуполе особенно важно посмотреть нарвитянам“

Мы все смотрели много репортажей о войне, в 2008 году из Грузии, с 2014 года из Украины, многие видели репортажи о российских бомбардировкам Апеппо в Сирии, а с 2022 года военные репортажи из Украины стали практически ежедневными. Но фильм „20 дней в Мариуполе“ это авторское кино, в котором повествование идет на трех уровнях: репортаж с места событий и фиксация преступлений, триллер о судьбе самих авторов фильма, и в глубине — вопросы к себе и зрителю от авторов фильма.