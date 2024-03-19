Российские и белорусские спортсмены не примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских и белорусских спортсменов до участия в параде делегаций на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

На церемонии открытия 26 июля тысячи спортсменов проплывут несколько километров по знаменитой реке Сене на лодках в сторону Эйфелевой башни.

МОК объявил, что спортсмены из России и Беларуси, которые будут допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов, получат возможность только „прочувствовать“ это событие. Возможно, им разрешат наблюдать за открытием с берега реки.

„Индивидуальные нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд), так как являются индивидуальными спортсменами. Но им дадут возможность получить опыт от этого события.

Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии – во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне“, – сообщили в МОК.

Олимпийский комитет будет проводить тщательную проверку всех российских и белорусских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса. Согласно правилам, они не должны открыто поддерживать войну в Украине или быть связанны с армией и прочими силовыми структурами России и Беларуси.

МОК ожидает, что квалификацию на Олимпийские игры в Париже пройдут около 36 нейтральных спортсменов с российскими паспортами и 22 с белорусскими паспортами.

Решение о том, будут ли эти спортсмены допущены к участию в церемонии закрытия Олимпиады 11 августа, будет принято „на более позднем этапе“, сообщили в МОК.

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