Блогер RusDelfi: таких людей, как Василий Уткин, в российской действительности не осталось и вовсе

Умер Василий Уткин.

Человек, который повлиял на профессию спортивного журналиста в постсоветских странах, наверное, более, чем кто-либо ещё. В каком-то смысле он был Мартином Лютером спортивной журналистики. Реформатором языка тем, кто призывал отказаться от устарелых норм, кто не боялся бичевать хозяев жизни футбольной и не только (его „Одно у меня желание: Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго! Прям до суда“ памятно до сих пор как слова про 24 февраля как про худший день жизни и много чего другого, перевешивающее эпатажные высказывания, на которые он был мастер).

Он, как и Лютер, не был сдержан на язык, не был аскетом, не держал себя в рамках - но это казалось, да и кажется издержками стиля жизни, в котором эти самые рамки-границы отсутствовали. В том числе и в плане сфер влияния - Уткин блестяще владел словом, не только устным, но и письменным, выглядел органично, актёрствуя, в какой-то момент просто уничтожил в политической полемике Соловьёва. Таких людей в российской действительности последних лет просто практически не осталось.

Теперь, может, не осталось и вовсе.

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