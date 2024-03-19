Правда ли, что на выставке в Нью-Йорке солдат ВСУ представили в виде кучи фекалий с руками?

Наиболее ранние посты с вирусными фото и видео «Проверено» обнаружило сразу в двух Telegram-каналах: « Шкварка News » (22 000 просмотров) и « Шкварка 2.0 » (11 000). Там публикации появились 27 февраля в 16:26 по московскому времени, при этом файлы, судя по метаданным, загружены на платформу на пару часов раньше — в 13:57. В постах обоих каналов уточнялось, что новость прислал анонимный подписчик и что на самом деле на выставке фекалии не демонстрировались: «В рамках перформанса руки "хероев" копошились в куче земли (очень похожей на дерьмо). Они художники, они так видят». Ранее каналы «Шкварка News» и «Шкварка 2.0» неоднократно становились источниками распространения сфабрикованных фото и видео, также якобы присланных анонимными читателями.

Изображение с анонсом выставки также представляет собой скриншот сториз в Instagram, на котором не показано название аккаунта. Вместо него демонстрируется обложка альбома сториз This Week („На этой неделе“). Согласно объявлению, якобы опубликованному за шесть дней до создания скриншота, в галерее MoMA PS1 планировалась экспозиция Heroiam Slava с таким описанием: „Выставка-перформанс в память о героях Украины, которые храбро сражались за свободу“. Также в сториз якобы стояла ссылка для покупки билетов на мероприятие.

Вирусный 14-секундный ролик представляет собой не самостоятельное видео, а запись экрана смартфона, на котором демонстрируется Instagram-сториз в профиле MoMA. На второй секунде появляется надпись с датой 24 февраля 2024 года. При этом указано, что сториз была опубликована 10 часов назад.

«Проверено» изучило сайты Музея современного искусства в Нью-Йорке и его выставочного пространства MoMA PS1, но не нашло там никаких упоминаний о мероприятии под названием Heroiam Slava. Отсутствует оно и в календаре выставок за 24 февраля 2024 года. Что касается инстаграма MoMA, то проверить наличие там сториз уже не представляется возможным, поскольку прошло более 24 часов (в альбоме This Week старые публикации также удаляются). Кроме того, о перформансе не писали никакие американские СМИ.

Фактчекеры из грузинского проекта «Детектор мифов» связались с Музеем современного искусства, и в его пресс-службе отрицают, что в MoMA PS1 проходила выставка Heroiam Slava. 24 февраля 2024 года в этом арт-пространстве было организовано несколько мероприятий, но ни одно из них не было посвящено второй годовщине войны в Украине.

Что касается экспоната, который был использован в вирусной сториз, то он не имеет никакого отношения к ВСУ. С помощью обратного поиска по изображению «Проверено» обнаружило, что этот перформанс называется «Новая плоть», а его автор — художник Уильям Коббинг. Ещё в сентябре 2023 года он делился закадровыми фото со съёмок и писал, что видео демонстрируется в британской галерее AirSpace в рамках Фестиваля современной керамики в Стоуке. Полноценный минутный ролик автор опубликовал в своих соцсетях в начале октября прошлого года.

Выставка Коббинга называлась Social Substance („Социальная субстанция“) и прошла осенью 2023 года. Согласно описанию экспозиции, художник „представил серию видео, скульптур и перформансов, исследующих игривое и неоднозначное взаимодействие между людьми, погружёнными в насыпи бесформенной глины“. На YouTube-канале галереи AirSpace опубликован небольшой тур по выставке.

Таким образом, 24 февраля 2024 года в нью-йоркском Музее современного искусства не проводили мероприятие, на котором украинских солдат представили в виде кучи фекалий. Злоумышленники подделали публикации от лица MoMA, использовав кадры с прошлогодней выставки, которую провели в Великобритании в рамках фестиваля керамики. Она также не имела никакого отношения к войне в Украине.