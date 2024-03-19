МОК раскритиковал Россию: это циничная попытка политизировать спорт

Сегодня правление МОК встретилось в Лозанне, чтобы решить, среди прочего, смогут ли спортсмены из России и Белоруссии принять участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады во французской столице этим летом.

В связи с этим МОК выступил с резким заявлением относительно запланированных на сентябрь Игр дружбы в Москве и Екатеринбурге. Зимнее Игр дружбы запланировано на 2026 год, одновременно с зимними Олимпийскими играми в Милане и Турине.

„Вопреки основным принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН российское правительство намерено организовать в России чисто политически мотивированные спортивные мероприятия“, — заявил МОК во вторник.

„Это грубое нарушение Олимпийской хартии и одновременно нарушение различных резолюций ООН“, — говорится в заявлении МОК.

МОК называет Игры дружбы „циничной попыткой русской Федерации политизировать спорт“.

„Российское правительство начало очень интенсивное дипломатическое наступление, привлекая правительственные делегации и послов, а также министерские и другие правительственные органы, обратившись к правительствам всего мира. Чтобы сделать свою чисто политическую мотивацию еще более очевидной, они намеренно обходят спортивные организации в своих целевых странах“, — добавляется в заявлении.

В 1984 году в Москве состоялось торжественное открытие международных соревнований „Дружба-84 „, которые СССР и его союзники по социалистическому лагерю организовали в связи с бойкотом Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе (США).

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в октябре 2023 года, когда в состав Олимпийского комитета России вошли олимпийские советы новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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