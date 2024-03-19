В Балтийском море загорелся российский траулер. Один человек погиб, четверо пострадали

Пожар возник «в результате внештатной ситуации на борту», рассказал Лысков, не сообщив подробности. «Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова», — добавил глава пресс-службы. В правительстве также пообещали помочь семьям пострадавших.

Телеграм-канал «112» утверждает, что судно затонуло неподалеку от города Пионерский. Baza пишет, что пожару на борту траулера предшествовал взрыв, причины которого неизвестны. По информации телеграм-каналов, всего на борту судна находился экипаж из семи человек, двое пропали без вести. Лысков заявил РБК, что траулер не затонул, его буксируют в порт.

Как отмечает издание «Новый Калининград», в 2021 году траулер «Капитан Лобанов» опрокинулся на борт и частично затонул при остановке на ремонт возле города Светлый. Люди тогда не пострадали, произошло загрязнение нефтепродуктами вод Калининградского залива.

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