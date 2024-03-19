7 мальчиков и 8 девочек - столько детей родилось в Нарве в прошлом месяце
В прошлом месяце в Нарве, городе, где зарегистрировано более пятидесяти тысяч жителей, родилось 15 детей - 7 мальчиков и 8 девочек.
Специалисты Нарвского роддома связывают низкую рождаемость со сложной демографической ситуацией по всей стране. При этом нельзя сказать, что ситуация резко ухудшилась, но тенденция к спаду рождаемости уже несколько лет наблюдается по всей Эстонии. По данным Нарвской больницы, за два месяца 2024 года, январь и февраль, в городе родилось 43 ребенка, а в прошлом году в эти же месяцы - только 36 детей. То есть в этом году появилось на свет на 7 младенцев больше. Например, в Ида-Вируской центральной больнице за два месяца 2024 года приняли роды 57 раз, но и количество женщин, которое обслуживает эта больница, намного больше. Хотя, по словам старшего врача гинекологии Роксоланы Гошка, год назад рождаемость у них была немного больше. Всего на свет там появилось 350 младенцев. В Нарве в 2023 году было зарегистрировано 270 детей, 251 ребенок родился в местном роддоме. В 2022 году - 275, в 2021 - 330 детей.
В пресс-службе Нарвской больницы рассказали, что сотрудники и руководство стараются постоянно вносить улучшения в работу родильного отделения. В 2024 году планируется начать реновацию семейных палат для создания комфортных условий нахождения семей после родов. Также планируется купить установки веселящего газа для обезболивания в родах и реанимационный столик для новорожденных с кардиомонитором. В 2024-2026 годах будет построен новый четырехэтажный корпус больницы, и весь четвертый этаж станет самой современной Женской клиникой региона, отметили в Нарвской больнице. „В последнее время интенсивно развивалось акушерство, увеличилось количество самостоятельных приемов акушерок, - рассказали в пресс-службе. - Акушерки возобновили домашние визиты, было приобретено новое оборудование - кювез для новорожденных, благодаря спонсорам в больнице появился новый современный аппарат КТГ, в течение года проходили различные обучения по новым видам лечения в гинекологии“.
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