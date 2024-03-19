Депутата Вадима Орлова хотят исключить из Партии реформ. Почему?(14)
Исполнительный совет Восточно-Вируского округа Партии реформ предлагает исключить депутата Нарвского горсобрания Вадима Орлова из своих рядов, поскольку он нарушил пункт 10.1 (4) устава, который обязывает членов не наносить ущерб репутации партии, рассказали в партийной пресс-службе. Решение должно быть вынесено завтра.
Реакция Партии реформ, очевидно, связана с событиями вокруг Нарвского музея. Например, министр культуры Хейди Пурга направила на прошлой неделе мэру Нарвы предложение об отзыве членов совета, которые нанесли ущерб репутации музея, имея ввиду Вадима Орлова и Алексея Мяги.
Представители Союза музеев высказали мнение, что Орлов и Мяги выражают взгляды, направленные против Эстонского государства, а также подстрекают людей к враждебным действиям через социальные сети.
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