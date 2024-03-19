Юлия Навальная подвела итоги акции „Полдень против Путина“ и призвала тратить „хотя бы 15 минут в день на борьбу с режимом“

«Вас — смелых, свободных, честных людей по всей России, которые пришли в „Полдень против Путина“ к своим избирательным участкам, — было так много. Я благодарна каждому», — заявила Навальная.

Она добавила, что у нынешних российских властей есть «огромные дома и яхты, миллиарды украденных денег, армия и пропаганда, но нет главного — любви к России и желания изменить нашу страну к лучшему».

«А у вас есть. Не побоявшись прийти 17 марта в 12 часов вы это доказали», — отметила Навальная, добавив, что результаты выборов значения не имеют, а Путин хочет показать миру, что у него «якобы есть огромная поддержка».

Навальная призвала сторонников «собраться с силами» и работать «так хорошо, как никогда». Она напомнила формулу Алексея Навального — «15 минут борьбы с режимом в день».

«Это то, что мы должны сделать своей задачей. Каждый день тратить хотя бы эти 15 минут, чтобы написать пару строчек, поговорить с кем-то, переубедить кого-то и в конце концов — побороть свой собственный страх», — заявила Навальная.

Путин — не наш президент. Борьба за Россию продолжается

Идею акции «Полдень против Путина» предложил бывший депутат Петербургского заксобрания Максим Резник, уехавший из России из-за угрозы преследования. Ее поддержал из колонии Алексей Навальный, и после его смерти она стала, по словам его соратников, «завещанием», к выполнению которого они призвали. Оппозиция предлагала всем, кто против Путина, прийти на избирательные участки в одно время — 17 марта в 12:00.