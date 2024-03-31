Трагический инцидент в груминг-салоне: „Отдаешь на процедуру живого кота, обратно получаешь мертвого“

Галакс, пятилетний скоттиш-фолд с короткими ушками, был похож на маленького медвежонка. Хозяева запечатлели его на десятках фотографий.

20 июня прошлого года Галакс лежал бездыханным на полу салона PetCity в торговом центре Ülemiste.

Жительница Таллинна Гристель забронировала в салоне PetCity в Ülemiste время для груминга двух своих котов породы скоттиш-фолд, Хемиантуса и Галакса.

Котов ожидала обычная процедура: мытье, сушка, расчесывание, стрижка когтей, чистка глаз и ушей. Обоих котов носили на груминг в PetCity уже два года, и животные были знакомы с персоналом.

Однако если обычно с котами работали два человека, то в этот раз — только один.