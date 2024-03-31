Эстонский Экспресс
31.03.2024, 16:00

Трагический инцидент в груминг-салоне: „Отдаешь на процедуру живого кота, обратно получаешь мертвого“

 (20)
Kirsti Vainküla
kirsti.vainkula@ekspress.ee
Редактор: Kerttu Jänese
kerttu.janese@ekspress.ee
УМЕР В ГРУМИНГ-САЛОНЕ: Прошлым летом пятилетнего Галакса отправили на гигиенические процедуры — груминг, — но в процессе он умер. Что случилось с котом, хозяева не знают.
УМЕР В ГРУМИНГ-САЛОНЕ: Прошлым летом пятилетнего Галакса отправили на гигиенические процедуры — груминг, — но в процессе он умер. Что случилось с котом, хозяева не знают.
ФОТО: Erakogu

Хозяева кота, погибшего во время обычной гигиенической процедуры, в шоке: их питомец умер совершенно неожиданно. По словам представителей клиники для животных, в их действиях не было ничего, что позволило бы обвинить их в случившемся, пишет Eesti Ekspress.

Галакс, пятилетний скоттиш-фолд с короткими ушками, был похож на маленького медвежонка. Хозяева запечатлели его на десятках фотографий.

20 июня прошлого года Галакс лежал бездыханным на полу салона PetCity в торговом центре Ülemiste.

Жительница Таллинна Гристель забронировала в салоне PetCity в Ülemiste время для груминга двух своих котов породы скоттиш-фолд, Хемиантуса и Галакса.

Котов ожидала обычная процедура: мытье, сушка, расчесывание, стрижка когтей, чистка глаз и ушей. Обоих котов носили на груминг в PetCity уже два года, и животные были знакомы с персоналом.

Однако если обычно с котами работали два человека, то в этот раз — только один.

Оставить комментарий Читать комментарии (20)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии