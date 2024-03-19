Сергея Зуева из „Шанинки“ приговорили к условному сроку, Марина Ракова получила пять лет

Ракову суд приговорил к пяти годам колонии, Зуев получил условный срок в четыре года.

Хотя обвиняемые признали вину и выплатили компенсацию, обвинение запрашивало для фигурантов дела реальные сроки. Прокуратура требовала назначить Раковой восемь лет, Зуеву — шесть с половиной лет колонии, а остальным пяти фигурантам — сроки от трех до пяти с половиной лет колонии.

Суд удовлетворил основную просьбу защиты и оставил Зуева на свободе, прокомментировал приговор адвокат ученого Дмитрий Кравченко. Защита «в целом удовлетворена» решением суда и «выражает признательность за подобное решение», говорится в его заявлении для прессы.

Дело Зуева и Раковой

Ракова была задержана 6 октября 2021 года по обвинению в мошенничестве. Через несколько дней в рамках дела был задержан Зуев, который занимал пост ректора «Шанинки».

В уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, Ракова якобы пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемому ей Фонду новых форм развития образования, который заказал работы у «Шанинки».

«Шанинка», по версии следствия, получила деньги на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила (руководство вуза заявляло, что работы по контрактам были выполнены).

Кроме того, утверждает следствие, в 2018 году Ракова и Зуев фиктивно трудоустроили 12 сотрудников фонда в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В 2021 году собеседники Русской службы Би-би-си говорили, что уголовное дело против Раковой, которое и повлекло дело Зуева, началось после того как министром просвещения стал Сергей Кравцов.

Именно после прихода Кравцова на должность министра просвещения в 2020 году бюджетные контракты с «Шанинкой» были расторгнуты, а информация о них передана в правоохранительные органы.

В ноябре 2022 года Ракову и Зуева освободили из СИЗО. МВД заявило тогда, что фигуранты дела признали вину и возместили ущерб в размере 65 млн рублей.