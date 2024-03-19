Сергея Зуева из „Шанинки“ приговорили к условному сроку, Марина Ракова получила пять лет
Никулинский суд Москвы вынес приговоры экс-замминистру просвещения России Марине Раковой и бывшему ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемым в мошенничестве.
Ракову суд приговорил к пяти годам колонии, Зуев получил условный срок в четыре года.
Хотя обвиняемые признали вину и выплатили компенсацию, обвинение запрашивало для фигурантов дела реальные сроки. Прокуратура требовала назначить Раковой восемь лет, Зуеву — шесть с половиной лет колонии, а остальным пяти фигурантам — сроки от трех до пяти с половиной лет колонии.
Суд удовлетворил основную просьбу защиты и оставил Зуева на свободе, прокомментировал приговор адвокат ученого Дмитрий Кравченко. Защита «в целом удовлетворена» решением суда и «выражает признательность за подобное решение», говорится в его заявлении для прессы.
Дело Зуева и Раковой
Ракова была задержана 6 октября 2021 года по обвинению в мошенничестве. Через несколько дней в рамках дела был задержан Зуев, который занимал пост ректора «Шанинки».
В уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, Ракова якобы пролоббировала выделение бюджетных средств возглавляемому ей Фонду новых форм развития образования, который заказал работы у «Шанинки».
«Шанинка», по версии следствия, получила деньги на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила (руководство вуза заявляло, что работы по контрактам были выполнены).
Кроме того, утверждает следствие, в 2018 году Ракова и Зуев фиктивно трудоустроили 12 сотрудников фонда в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
В 2021 году собеседники Русской службы Би-би-си говорили, что уголовное дело против Раковой, которое и повлекло дело Зуева, началось после того как министром просвещения стал Сергей Кравцов.
Именно после прихода Кравцова на должность министра просвещения в 2020 году бюджетные контракты с «Шанинкой» были расторгнуты, а информация о них передана в правоохранительные органы.
В ноябре 2022 года Ракову и Зуева освободили из СИЗО. МВД заявило тогда, что фигуранты дела признали вину и возместили ущерб в размере 65 млн рублей.
Уголовное дело на Зуева, которого в 2021 году отправили в СИЗО прямо из больницы, где он находился c гипертоническим кризом, в академической среде с самого начала воспринималось, как давление властей на «Шанинку» и другие независимые университеты России.
Зуев возглавлял «Шанинку» больше 10 лет. В марте 2023 года новым ректором вуза была назначена Мария Сигова, в докторской диссертации нашли многочисленный плагиат.
Ракова занимала пост заместителя министра просвещения России с октября 2018-го по март 2020 года и занималась работой над национальным проектом «Образование». Затем она с частью своей команды перешла в Сбербанк, где курировала проект «Цифровые образовательные платформы».