Граблями по голове и пару пуль следом. Мужчина за бутылку водки убил молодого пса своей знакомой

„Я помог человеку, - ответил обвиняемый в убийстве собаки мужчина в телефонном разговоре с Союзом защиты животных. - Умертвил собаку примерно так, как учил меня один ветеринар. Самая быстрая и безболезненная — это смерть мозга!“ Когда защитник животных попытался уточнить, как наступила смерть мозга, мужчина спросил: „Хотите попробовать это на свой шкуре?“ В телефонном разговоре он и не пытался отрицать убийство животного. (Запись разговоров можно послушать на аккаунте ELL в Facebook ) .

Когда хозяйка Сямми вернулась после размена денег, собаки уже не было. Она хотела последний раз приласкать животное, но застала суетящихся во дворе мужчин. Только позже она заметила на них следы крови. Очевидец рассказал ей, что пса перед убийством в кровь избили, а затем дважды выстрелили в него из спортивного пистолета. Труп собаки отвезли в лес неподалеку от дома убийцы и закопали.

Как утверждает Эстонский союз защиты животных (ELL), речь идет о любителях алкоголя, которым пообещали за собаку 15 евро. Хотя у союза имеются записи телефонных разговоров как с хозяйкой животного, так и с предполагаемым убийцей, объяснения расходятся, и до конца не ясно, предлагались ли деньги за то, чтобы забрать собаку или за ее убийство .

Когда хозяйке выкрутасы пса окончательно надоели, она попыталась найти Сямми нового хозяина через Facebook, а также обращалась в самоуправление и приют, пыталась найти помощь в нескольких организациях, занимающихся помощью животным. Но решение найдено не было. Тогда она рассказала о проблеме двум знакомым, у которых возник свой план избавления от собаки.

„Щенок-подросток время от времени норовил убежать и бродил по селу Харгла. Это не нравилось людям, живущим поблизости от дома женщины, которые много раз жаловались на женщину и собаку. Собака подскакивала, не слушалась, иногда норовила в порыве игры и цапнуть зубами“, - написал союз в социальных сетях.

Сообщение о том, что молодая собака была жестоким образом убита, поступила в Эстонский союз защиты животных на выходных. Человек, сообщивший о случившемся, утверждал, что у одной женщины была собака Сямми, которой только что исполнился год. Воспитание пса стало для женщины затруднительным, и собачка наслаждалась вольной жизнью.

Хозяйка Сямми обратилась в полицию с заявлением, и то же самое обещает сделать Эстонский союз защиты животных. „Всё это не вернет Сямми, мы но наденем розовые очки и будем надеяться, что полиция всё-таки будет расследовать это как уголовное преступление с полной серьезностью, и убийцы Сямми будут наказаны настолько строго, насколько это позволяет закон“, - написал ELL в социальной сети.

С той же хозяйкой дело имели и другие НКО. К примеру, Ирмели Грёнберг, руководитель НКО Aita Mind Koju (приют для животных в Килинги-Нымме, Пярнумаа) подтвердила, что некоторое время назад женщина хотела забрать из их приюта одну конкретную собаку. „Разговор был хороший, но внутренний голос был не согласен. И к счастью, потому что иначе я бы не писала этот пост сегодня дома за кухонным столом. Одна лишь мысль, что пса в его доме, который является его убежищем, избивают и только потом убивают… уму не постижимо!“ - отмечает она.

Эстонское общество защиты животных (речь идет о другой организации, это не Союз защиты животных), сообщило сегодня (19 марта) утром, что и к ним тоже хозяйка Сямми ранее обращалась.

Они пояснили: „Мы с собственником собаки договорились, что она прежде всего попросит помощи у местного самоуправления, и если она там помощи не получил, что вновь обратиться к нам, и мы будем искать для Сямми приют. Мы договорились, что вновь пообщаемся в понедельник, когда хозяйка будет знать, что думает о данном деле местное самоуправление.

Но, к сожалению, случилось так, что хозяйка не смогла дождаться до понедельника. Нам об этом не сообщила. Но уже на следующий день, утром в субботу, решила, что Сямми всё-таки нужно убить. Нам сообщили об убийстве собаки в тот же день. Ее убили во дворе ее дома, а убийце за это заплатили.

Собаку оглушили железными граблями, затем выстрелили из спортивного ружья, но этот выстрел не был смертельным, поэтому сделали и второй. Собаку положили в пакет для мусора, и поскольку соседи вышли из дома на шум, стрелок вместе с водителем быстро покинули место происшествия, забрав с собой убитую собаку“.

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