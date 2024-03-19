Politico: армии стран ЕС теряют солдат — именно сейчас, когда они особенно нужны(26)
На этой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорну представил план по удержанию перспективных военнослужащих. За несколько дней до этого парламент Германии получил ежегодный отчет, согласно которому в 2023 году Бундесвер покинут 1 537 военнослужащих. Личный состав вооруженных сил Германии сократится до 181 514 человек.
"Такие разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии и нет призыва, — сказал Лекорню в понедельник. — На встречах НАТО мы теперь можем говорить не только об оборудовании, но и об удержании военных на службе".
Перед странами, опирающимися на профессиональную армию, стоит непростая задача: добиться того, чтобы вооруженные силы стали привлекательным местом работы. Это непросто сделать в условиях низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и повсеместного использования удаленной работы.
Во Франции военнослужащие остаются на службе в среднем на год меньше, чем раньше. В Великобритании армии ежегодно не хватает 1100 человек — это эквивалент двух пехотных батальонов. Не помогает даже то, что правительство поручило подбор персонала частной компании Capita.
"Проблема не в наборе, а в удержании. Нам нужно удерживать и семьи", — сказала адмирал Лиза Франчетти, начальник военно-морских операций ВМС США, на конференции в Париже. Деньги действительно важны, и Франция планирует увеличить размер пенсий и зарплат военных. Но проблема еще им в том, что условия службы не слишком привлекательны: военные сталкиваются с постоянной сверхурочной работой и многомесячным отсутствием дома. Поэтому новый французский план включает помощь в поиске жилья, получении медицинской помощи и ухода за детьми. Если оба родителя работают на министерство обороны, то они смогут менять посты вместе.
Правительство Германии хочет довести численность вооруженных сил до 203 000 человек к началу 2030-х годов. Но набор на службу растет медленно. Специальный уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль заявила, что один из способов изменить ситуацию — восстановление призыва в той или иной форме. Еще более очевидный шаг — привлечение к службе женщин. О том, чтобы распространить призыв на женщин, думают и власти Дании.
В Польше новое правительство в начале этого года объявило о повышении зарплат военнослужащим примерно на 20%. Минимальная месячная зарплата солдата увеличивается с 4 960 злотых (1 150 евро) до 6 000 злотых. В ответ на растущую угрозу со стороны России численность польских вооруженных сил выросла с 95 000 человек в 2015 году до 215 000 в этом году.
Германия отменила призыв в 2011 году. Теперь этот вопрос вернулся на повестку дня. Хорватия тоже рассматривает вопрос о возвращении воинской повинности.
Латвия уже восстановила воинский призыв. В этом году первые призывники начнут службу в Национальных вооруженных силах.
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