ПОДКАСТ | „Человек попал в кусочек РФ в центре Таллинна и так напрягся“. Российские граждане о своих опасениях при голосовании
В подкасте RusDelfi „Вопросы“ обсуждаем результаты „выборов“ президента России, которые состоялись 17 марта. Избирательный участок был открыт и в Таллинне в посольстве РФ. В студии - журналист RusDelfi Роман Старапопов, спортивный корреспондент Евгений Грибовский и публицист Сергей Ковальченко.
„Без малого 75% избирателей, то есть под 100 млн голосующих в целом по стране“, - говорит Сергей Ковальченко, поясняя, что никогда не было такой явки и результатов у кандидата в президенты.
При этом, как отмечает Ковальченко, в Эстонии в 2024 году число проголосовавших граждан РФ было 10 раз меньше, чем в 2018 году.
Евгений Грибовский - гражданин России, он тоже принял участие в выборах, отдав свой голос за кандидата Владислава Даванкова. „Я шел туда голосовать неважно за кого, главное - не за Путина“, - поясняет он.
Ковальченко родом из Санкт-Петербурга. Он говорит, что общался с наблюдателями за выборами и те рассказали, что из петербуржцев многие голосовали за Даванкова. „И было много испорченных бюллетеней. Но там есть нюанс: испорченный бюллетень можно заменить. Их выкинули и поставили те, которые „надо““, - говорит Ковальченко.
„Когда я зашел в помещение для тайного голосования, то не знаю, специально или случайно, почувствовал, что за ширмой стоит человек. Я потом посмотрел видео в интернете, где заходят солдаты или где человека вытащили...“ - говорит Грибовский.
„Это в Петербурге было. Парня вытащили менты из помещения для тайного голосования, подозревая, что он там пишет про Путина какие-то гадости. Чего они делать не имели права, - добавляет Ковальченко. - Даже председательница комиссии подошла и говорит: „Идиоты, что вы делаете? Он по закону имеет право на тайное голосование“. Менты думали, что - нет. У нас люди, которые закон охраняют, законов не знают вообще“.
Грибовский признается, что у него даже возникла паника, что кто-то может зайти к нему. „Что зайдет со автоматом ты подумал?“ - уточнил Старапопов. „Может, не с автоматом, а с паспортом моим. Поэтому я хотел быстренько „отстреляться“, бросить этот бюллетень в эту непрозрачную урну и уйти“, - ответил Грибовский.
„Человек попал в кусочек России в центре Таллинна и так напрягся“, - сделал ремарку Ковальченко.
„Да! Ты чувствуешь запах нафталина, как заходишь в посольство. Это не Эстония, это - Россия“, - делится впечатлениями Грибовский.
Ковальченко не голосовал, пояснив, что в силу статуса политического беженца не имеет права заходить на территорию российских учреждений.
„Сергей, ты не ходил голосовать. Алексей Павлов, который организовывал акцию протеста около посольства - тоже не голосовал. Женя испугался испортить бюллетень. Господа, вы что запуганы российским посольством?“ - поинтересовался Старапопов.
„Нет, не запуган. Понимаешь, внутреннее состояние российского гражданина такое, что ты должен быть готов вертеть головой на 360 градусов“, - отвечает Ковальченко.
„На чеку быть всегда“, - добавляет Грибовский.
„Находясь в Эстонии, Сергей, за свою жизнь не опасаешься? Мы видели, что недавно произошло с человеком в одной из европейских стран, который угнал российский вертолет“, - спросил Старапопов.
„Не боится только дурак. Если мы говорим про не очень умного парня, который был в Испании, то, как он себя вел, то я могу сказать так: если я буду адвокатом дьявола, то родина восприняла это как предательство. И родина наказала. Извините, а что ты хотел? Для военных - это предательство, - рассуждает Ковальченко. - Я себя предателем родины не считаю. Родина может считать все, что угодно, но я ее не предавал“.
„А они считают тебя предателем?“ - спросил Старапопов.
„А черт их знает. Я никого не убил, я никого за собой не тащил. Я сделал сам свой выбор. Я несу свои риски сам. Я же никогда не писал на Delfi под псевдонимом. Даже когда приехал и была неопределенность со статусом. Я всегда отвечаю за свои слова. И поэтому я считаю, что у родины ко мне претензий быть не должно. Родина делает то, что считает нужным. Я не считаю это правильным и я об этом говорю. Конечно, меня могут за это наказать“, - не исключает Ковальченко.
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