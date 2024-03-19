ПОДКАСТ | „Человек попал в кусочек РФ в центре Таллинна и так напрягся“. Российские граждане о своих опасениях при голосовании

„Без малого 75% избирателей, то есть под 100 млн голосующих в целом по стране“, - говорит Сергей Ковальченко, поясняя, что никогда не было такой явки и результатов у кандидата в президенты.

При этом, как отмечает Ковальченко, в Эстонии в 2024 году число проголосовавших граждан РФ было 10 раз меньше, чем в 2018 году.

Евгений Грибовский - гражданин России, он тоже принял участие в выборах, отдав свой голос за кандидата Владислава Даванкова. „Я шел туда голосовать неважно за кого, главное - не за Путина“, - поясняет он.

Ковальченко родом из Санкт-Петербурга. Он говорит, что общался с наблюдателями за выборами и те рассказали, что из петербуржцев многие голосовали за Даванкова. „И было много испорченных бюллетеней. Но там есть нюанс: испорченный бюллетень можно заменить. Их выкинули и поставили те, которые „надо““, - говорит Ковальченко.

„Когда я зашел в помещение для тайного голосования, то не знаю, специально или случайно, почувствовал, что за ширмой стоит человек. Я потом посмотрел видео в интернете, где заходят солдаты или где человека вытащили...“ - говорит Грибовский.

„Это в Петербурге было. Парня вытащили менты из помещения для тайного голосования, подозревая, что он там пишет про Путина какие-то гадости. Чего они делать не имели права, - добавляет Ковальченко. - Даже председательница комиссии подошла и говорит: „Идиоты, что вы делаете? Он по закону имеет право на тайное голосование“. Менты думали, что - нет. У нас люди, которые закон охраняют, законов не знают вообще“.

Грибовский признается, что у него даже возникла паника, что кто-то может зайти к нему. „Что зайдет со автоматом ты подумал?“ - уточнил Старапопов. „Может, не с автоматом, а с паспортом моим. Поэтому я хотел быстренько „отстреляться“, бросить этот бюллетень в эту непрозрачную урну и уйти“, - ответил Грибовский.

„Человек попал в кусочек России в центре Таллинна и так напрягся“, - сделал ремарку Ковальченко.