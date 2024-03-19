Назначен исполняющий обязанности главкома ВМФ РФ

10 марта „Фонтанка“ и „Известия“ со ссылкой на источники сообщали, что предыдущий главком адмирал Николай Евменов лишился своей должности, передает „Медуза“. Что стало причиной его отставки, не уточнялось. Евменов занимал пост главнокомандующего ВМФ России с мая 2019 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину военный попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

Александр Моисеев командовал Черноморским флотом РФ с мая 2018 года. Год спустя адмирал был назначен командующим Северным флотом ВМФ России. В 2011 году Моисеев получил звание Героя России за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения. Также он награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени.

Замена главкома ВМФ произошла на фоне крупных потерь Черноморского флота — только за последний месяц украинские военные заявили, что уничтожили большой десантный корабль „Цезарь Куников“ и патрульный корабль „Сергей Котов“.

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