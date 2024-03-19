МНЕНИЕ | Голосовавшие против Путина все равно играли по правилам Кремля

Я давно взял за правило не рассуждать о русской оппозиции. Но на днях произошли два события, которые невозможно игнорировать.

Одни стояли в очередях в посольства РФ по всему миру. Намерения тех из них, кто не стоял, чтобы проголосовать за Путина (не сомневайтесь, были и такие граждане РФ в этих очередях) были, без сомнения, светлые и добрые.

Но в итоге они и выглядели со стороны, и являлись по сути людьми, стоящими в очередях в посольства государства-агрессора, чтобы участвовать в так называемых выборах. Это демонстрация несогласия для внутреннего пользования, реализация рефлексий, какая-то уже китайская шкатулка намерений, а в итоге - поднимает явку, демонстрирует легитимность мафиозно-фашистского режима. Нет ведь альтернативы, нет кандидата „против всех“, есть известный результат. Стоящие в очереди все равно играют по правилам Кремля, а уговорили себя, что играют в самостоятельную „Зарницу“ для хороших русских.

В начале недели же в Киеве прошел Форум поддержки российских добровольцев, воюющих за независимость Украины и свободу России. Его участники подписали Меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима, в котором „призывают всех граждан России, которые выступают против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима“.

Мои симпатии и поддержка без сомнения на стороне такой вот борьбы, мне киевский проект реального русского „сопротивления“ гораздо ближе. Я уже не один раз говорил, и вот хороший повод повторить: единственный путь к свободе России — это полная победа Украины. И все силы и время должны быть отданы реальной помощи украинскому народу в его борьбе с врагом.

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