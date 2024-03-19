Правда ли, что Орнелла Мути посетила Мариуполь?
В марте 2024 года информационные ресурсы распространили фотографию итальянской кинозвезды на фоне посвящённого ей мурала. Мы проверили, действительно ли этот снимок сделан в оккупированном украинском городе.
Как сообщалось, итальянская актриса Орнелла Мути посетила находящийся под контролем российских войск украинский город Мариуполь и сфотографировалась у здания, на стене которого уличные художники разместили её портрет в молодости. Снимком звезда якобы поделилась в Instagram. Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал скриншот этого поста в LiveJournal с комментарием: «Вот это я понимаю! Вот это мужик, верней, вот это женщина! Плевать она хотела на все санкции. Русская кровь — не шутка. Даёт о себе знать».
О визите Мути в оккупированный город со ссылкой на ту же фотографию рассказали также телеканал «Царьград», издания «Подоляка» и «Лента новостей Мариуполя», украинский портал «Новини Live» и множество Telegram-каналов, среди которых Readovka (по данным TGstat, 972 000 просмотров на момент написания этого разбора), Colonelcassad (282 000), «Дядя Слава» (181 000), Украина.ру (149 000) и «Вертикаль» (140 000).
Почти сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года Мариуполь оказался в осаде. Она закончилась 20 мая, когда территорию завода «Азовсталь» покинули последние оборонявшиеся украинские военные. За время боевых действий город превратился в руины — по данным Human Rights Watch, в его центральной части было полностью или частично разрушено около 90% жилых домов. После прекращения боёв российские компании развернули в Мариуполе активное строительство.
Орнелла Мути посетила Россию в начале марта. Актриса побывала на Московской неделе моды, где на подиум вышла её дочь Найке Ривелли, а 6 марта выступила на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи с лекцией. О симпатии кинозвезды к России известно давно – как она сама признавалась, её дед и бабушка родились в Санкт-Петербурге. В 2016 году российские медиа сообщали, что актриса приобрела квартиру в Москве, также она неоднократно заявляла о намерении получить гражданство РФ.
После выступления на фестивале, как сообщили СМИ, Мути прогулялась по Сочи и, в частности, осмотрела огромный мурал с собственным портретом, появившийся в городе незадолго до этого. «Российская газета» даже опубликовала видеорепортаж, посвящённый этому событию. Рассказала о нём и сама Мути, разместившая снимок в Instagram.
Автор работы — соотечественник актрисы, художник в жанре стрит-арт Йорит (Чиро Черулло), которого тоже можно увидеть на фото (второй слева). Мурал расположен на стене дома 27/2 по улице Худякова в Сочи, недалеко от федеральной территории Сириус, где проходил Всемирный фестиваль молодёжи. Администрация города анонсировала появление стрит-арта ещё в конце февраля. Сама Мути поставила под публикацией в Instagram хештег #sochi.
С Мариуполем этот снимок связали, вероятно, из-за прошлого Йорита. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он неоднократно высказывался в поддержку Кремля, в том числе в своих работах. В июле 2023 года художник посетил Мариуполь и создал другой мурал — портрет девочки на фоне падающих бомб на стене многоэтажного дома, частично разрушенного в ходе российской осады. Появление этой работы активно освещали прокремлёвские ресурсы, а сам Йорит рассказывал о ней во время фестиваля в Сириусе.
С некорректной подписью фото из инстаграма Мути стало распространяться не сразу, лишь 10 марта. Вероятно, это стало результатом непредумышленной ошибки — кто-то перепутал две работы одного художника. Впоследствии некоторые ресурсы, разместившие снимок как сделанный в Мариуполе, исправили свои публикации.
Итог: Неправда