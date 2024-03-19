Правда ли, что Орнелла Мути посетила Мариуполь?

Как сообщалось, итальянская актриса Орнелла Мути посетила находящийся под контролем российских войск украинский город Мариуполь и сфотографировалась у здания, на стене которого уличные художники разместили её портрет в молодости. Снимком звезда якобы поделилась в Instagram. Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал скриншот этого поста в LiveJournal с комментарием: «Вот это я понимаю! Вот это мужик, верней, вот это женщина! Плевать она хотела на все санкции. Русская кровь — не шутка. Даёт о себе знать».



О визите Мути в оккупированный город со ссылкой на ту же фотографию рассказали также телеканал «Царьград», издания «Подоляка» и «Лента новостей Мариуполя», украинский портал «Новини Live» и множество Telegram-каналов, среди которых Readovka (по данным TGstat, 972 000 просмотров на момент написания этого разбора), Colonelcassad (282 000), «Дядя Слава» (181 000), Украина.ру (149 000) и «Вертикаль» (140 000).

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года Мариуполь оказался в осаде. Она закончилась 20 мая, когда территорию завода «Азовсталь» покинули последние оборонявшиеся украинские военные. За время боевых действий город превратился в руины — по данным Human Rights Watch, в его центральной части было полностью или частично разрушено около 90% жилых домов. После прекращения боёв российские компании развернули в Мариуполе активное строительство.