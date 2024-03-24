Микроскопический колит - заболевание со скромным названием, но серьезными и очень неприятными симптомами
Хотя на первый взгляд кажется, что, исходя из названия, никаких серьезных проблем с этой болезнью не связано, на самом деле микроскопический колит представляет собой неприятное и очень мучительное заболевание.
"Микроскопический колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника. К ним, например, относятся язвенный колит, болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника. Симптомы всех этих заболеваний во многом совпадают, однако микроскопический колит все же имеет ряд особенностей, отличающих его от других“, - рассказывает гастроэнтеролог и главврач отделения эндоскопии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Кюллики Суурмаа.
"Микроскопический колит - это воспаление кишечника, характеризующееся очень водянистой диареей, частой и продолжительной – до 10 раз в сутки. Человек теряет много воды и минеральных веществ, снижается масса тела, возникает истощение и утомляемость. В прямой кишке может возникнуть ощущение недержания, крайне дискомфортного для человека“, - отмечает доктор. Однако, как это ни странно, на боли в области живота пациенты не жалуются. Кроме того, никаких других симптомов - например, головной болей или боли в суставах или головная боль - тоже не наблюдается.
Микроскопический колит - вовсе не редкое заболевание, встречается оно в среднем в 103 случаях на 100 000 населения. По словам доктора Суурмаа, последние данные показывают, что заболевание больше характерно для людей среднего возраста (40-60 лет), хотя и не исключено, что может встречаться и людей более молодого или старшего возраста. "Микроскопический колит чаще поражает женщин“, - добавляет доктор.
Хотя диагностировать заболевание сложно и для этого необходимо провести целый ряд исследований, положительным моментом является то, что болезнь поддается лечению.
Если инфекционное заболевание, поражающее кишечник (например, ротавирусная инфекция), как правило, проходит само по себе, то в случае микроскопического колита это ожидать не стоит. „Часто пациент обращается от одного врача к другому, но причина проблемы не обнаруживается. Поэтому если у вас наблюдается долгая диарея, причиняющая беспокойство, вам нужно обратиться к гастроэнтерологу, который проведет тщательное обследование“, - призывает доктор Суурмаа. Она добавляет, что для постановки правильного диагноза пациента просят также вести дневник, чтобы точнее наблюдать за течением заболевания.
Для лечения микроскопического колита применяется буденозид – гормональный препарат, который давно применяется при лечении заболеваний легких и воспалительных процессов в кишечнике.
Пациенту назначают курс (с фиксированными дозами) продолжительностью от четырех до восьми недель. Через несколько дней человек начинает чувствовать себя лучше, диарея утихает. Однако пациент по-прежнему находится под наблюдением врачей, поскольку иногда даже после курса лечения проблема может вновь вернуться. Иногда приходится продолжать лечение малыми дозами в течение длительного времени, вплоть до года.
Улучшению самочувствия способствует и корректировка меню и образа жизни. Предпочтение следует отдавать тушеной и вареной пище, а избегать - соков, орехов, сладостей, продуктов, богатых клетчаткой, полуфабрикатов, безалкогольных напитков и кофе. Организму нужен отдых и спокойствие. Также важно пить достаточно воды, чтобы восстановить баланс жидкости в организме. „Все это вместе может помочь облегчить состояние“, — дает рекомендации доктор Суурмаа.
К сожалению, последнее время наблюдается рост микроскопического колита. „За последние 15 лет заболеваемость микроскопическим колитом возросла в десять раз. Поэтому не будет лишним напомнить, что такое заболевание существует“, - подчеркивает доктор.