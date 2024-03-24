Микроскопический колит - заболевание со скромным названием, но серьезными и очень неприятными симптомами

"Микроскопический колит относится к воспалительным заболеваниям кишечника. К ним, например, относятся язвенный колит, болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника. Симптомы всех этих заболеваний во многом совпадают, однако микроскопический колит все же имеет ряд особенностей, отличающих его от других“, - рассказывает гастроэнтеролог и главврач отделения эндоскопии Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Кюллики Суурмаа.

"Микроскопический колит - это воспаление кишечника, характеризующееся очень водянистой диареей, частой и продолжительной – до 10 раз в сутки. Человек теряет много воды и минеральных веществ, снижается масса тела, возникает истощение и утомляемость. В прямой кишке может возникнуть ощущение недержания, крайне дискомфортного для человека“, - отмечает доктор. Однако, как это ни странно, на боли в области живота пациенты не жалуются. Кроме того, никаких других симптомов - например, головной болей или боли в суставах или головная боль - тоже не наблюдается.

Микроскопический колит - вовсе не редкое заболевание, встречается оно в среднем в 103 случаях на 100 000 населения. По словам доктора Суурмаа, последние данные показывают, что заболевание больше характерно для людей среднего возраста (40-60 лет), хотя и не исключено, что может встречаться и людей более молодого или старшего возраста. "Микроскопический колит чаще поражает женщин“, - добавляет доктор.

Хотя диагностировать заболевание сложно и для этого необходимо провести целый ряд исследований, положительным моментом является то, что болезнь поддается лечению.