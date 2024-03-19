Где и как отремонтировать любимые вещи, с которыми не хочется расставаться?
Помогают ли нам ремонтные мастерские и отправленные на вторичное использование вещи рациональнее обращаться с природными ресурсами? Об этом рассказывают Кяди Ээлмаа и Рейн Калле из Таллиннского центра переработки отходов.
За последние пару лет в Таллинне открылось несколько ремонтных мастерских, оборудованных всем необходимым для того, чтобы привести в порядок пришедшие в негодность вещи. Здесь вы можете сделать ремонт своими силами под руководством мастера или воспользоваться платными услугами профессионалов. „Ремонтируя пришедшие в негодность или нуждающиеся в реставрации предметы, мы помогаем сократить образование отходов и увеличить повторное использование и переработку, и все это для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Мы предлагаем горожанам услуги мастерских по ремонту предметов из разных материалов – текстиля, дерева, металла“, – поясняет Кяди Ээлмаа.
Одна такая ремонтная мастерская общего направления открыта на станции по приему отходов Пяэскюла. Здесь можно своими руками под руководством мастера отремонтировать различные металлические предметы, требующие пайки, клепки, склейки или сварки, а также выполнить более простые работы по ремонту вещей из дерева.
Ремонтная мастерская открыта для всех желающих два раза в неделю. В ней имеется полный комплект оборудования и инструментов: сверлильный станок, различные точильные приспособления, дисковая шлифовальная машина, инструменты для сварки, резки по металлу и для рукоделия. Опытный мастер на месте готов поделиться знаниями о материалах, подготовке, безопасном обращении с инструментами, а также рассказать о том, как лучше провести реставрационные работы. Ремонтная мастерская Пяэскюла открыта по вторникам и средам с 14 до 19 часов.
По тому же принципу работает общественная ремонтная мастерская „Копли, 93“. Здесь есть всевозможные ручные и электроинструменты, предназначенные в первую очередь для работ по дереву. Все желающие могут воспользоваться услугами мастерской на Копли, 93 три раза в неделю. Иногда здесь проводятся тематические мастер-классы.
Можно отремонтировать и одежду. В прошлом году Uuskustuskeskus совместно с Таллиннской высшей технической школой открыли швейную мастерскую при магазине Uuskasutuskeskus по адресу Сыпрузе пст., 255, где предлагаются услуги по ремонту одежды, а также проходят мастерские по обучению простым приемам ремонта швейных изделий. Для получения услуги необходимо забронировать время по мейлу ukomblustuba@gmail.com.
На станции по приему отходов Пальяссааре совместно с Инфоцентром экологичной реставрации открыта мастерская по ремонту изделий из дерева. Здесь можно осуществить максимально экологичный ремонт и отделку деревянных строительных деталей и мебели, а при желании принять участие в творческих и вдохновляющих мастер-классах.
Горожане приветствуют это начинание
„Горожане хорошо приняли ремонтные мастерские“, – говорит Ээлмаа. Она подчеркивает, что за первые десять месяцев услугами швейной мастерской воспользовались более 300 клиентов, выполнено более 600 работ по ремонту швейных изделий. А в ремонтной мастерской Пяэскюла за первые восемь месяцев было отремонтировано более ста вещей. Кроме того, в мастерских проводятся тематические мастер-классы по самым разным темам – от реставрации окон и дверей до способов ремонта одежды.
«Приобретение новых вещей – обычное явление. Но прежде чем сделать покупку, каждый из нас должен задуматься, что и зачем он покупает, как собирается использовать и что будет с вещью, когда она придет в негодность или в ней больше не будет необходимости», – говорит Ээлмаа о влиянии ремонтных мастерских в более широком смысле.
Можно ли будет отремонтировать вещь? Можно ли отправить ее в повторное использование? Можно ли разобрать ее на составляющие, чтобы использовать материалы? Можно ли ее переработать? Думая об этом, мы уже проявляем заботу об окружающей среде.
Помимо ремонтных мастерских, в сотрудничестве с Uuskasutuskeskus на станциях по приему отходов Пальяссааре и Пяэскюла были открыты пункты повторного использования. Сюда можно принести целую и хорошо сохранившуюся одежду, обувь, игрушки, книги, диски с музыкой, посуду, столовые приборы, принадлежности для хобби и занятий спортом, декоративные предметы, домашний текстиль, мелкую бытовую технику.
Сдать или забрать вещь из пункта повторного использования можно абсолютно бесплатно. Если вы увидели там какую-нибудь нужную вам вещь, нужно лишь положить ее на весы и отметить вес и категорию в регистре. Это делается для того, чтобы получить важную информацию о том, насколько много предметов можно направить на повторное использование, т. е. продлить срок их службы.
«Расширяя сеть пунктов повторного использования, мы становимся ближе к горожанам и создаем возможности для того, чтобы сократить образование отходов, популяризировать идею повторного использования и изменить привычки людей», – говорит Ээлмаа.
Центры экономики замкнутого цикла – это современные станции по переработке отходов
«Центр экономики замкнутого цикла можно считать современной станцией по переработке отходов, где помимо контейнеров для раздельного сбора мусора есть еще и ремонтные мастерские», – поясняет Калле.
«Мы часто находим в контейнерах для отходов предметы, которые можно было бы отремонтировать или использовать повторно. Поэтому при каждой станции по приему отходов мы создаем места, где можно сложить хорошие вещи, которые кто-то другой сможет оттуда забрать. Для предметов, требующих ремонта, есть ремонтные мастерские».
В конце этого года в Таллинне будет построен совершенно новый Лиллекюлаский центр экономики замкнутого цикла, где планируется открыть швейную ремонтную мастерскую и мастерскую по ремонту мягкой мебели.
Создание ремонтных мастерских и пунктов повторного использования поддерживается Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) из средств Европейской экономической зоны.
Больше информации: tallinn.ee/ru