Где и как отремонтировать любимые вещи, с которыми не хочется расставаться?

Можно отремонтировать и одежду. В прошлом году Uuskustuskeskus совместно с Таллиннской высшей технической школой открыли швейную мастерскую при магазине Uuskasutuskeskus по адресу Сыпрузе пст., 255 , где предлагаются услуги по ремонту одежды, а также проходят мастерские по обучению простым приемам ремонта швейных изделий. Для получения услуги необходимо забронировать время по мейлу ukomblustuba@gmail.com .

Ремонтная мастерская расположена во дворе общественного центра на Копли, 93. Ближайшая к нам остановка – „Сепа“ (трамвай, автобус). Если приедете на машине, вы можете припарковаться на улице Кетта.

Ремонтная мастерская „Копли, 93“ создана для изобретателей. Это место придется по душе тем, кто хочет воплотить идею, почерпнутую на Pinterest, отремонтировать или создать что-то новое. Материал и идея – с вашей стороны, а мы поможем инструментами и советами. Вы получите новые навыки и сделаете что-то своими руками. Пользование ремонтной мастерской бесплатно, однако вам нужно принести с собой материалы, которые вы планируете использовать (включая краску, лак, крепежи и т. д.), и починить сломанную вещь самостоятельно. Мы предоставим оборудование и помещение и поможем вам выбрать для вашего проекта подходящие инструменты и техники реставрации.

По тому же принципу работает общественная ремонтная мастерская „Копли, 93“ . Здесь есть всевозможные ручные и электроинструменты, предназначенные в первую очередь для работ по дереву. Все желающие могут воспользоваться услугами мастерской на Копли, 93 три раза в неделю. Иногда здесь проводятся тематические мастер-классы.

Ремонтная мастерская открыта для всех желающих два раза в неделю. В ней имеется полный комплект оборудования и инструментов: сверлильный станок, различные точильные приспособления, дисковая шлифовальная машина, инструменты для сварки, резки по металлу и для рукоделия. Опытный мастер на месте готов поделиться знаниями о материалах, подготовке, безопасном обращении с инструментами, а также рассказать о том, как лучше провести реставрационные работы. Ремонтная мастерская Пяэскюла открыта по вторникам и средам с 14 до 19 часов.

Одна такая ремонтная мастерская общего направления открыта на станции по приему отходов Пяэскюла. Здесь можно своими руками под руководством мастера отремонтировать различные металлические предметы, требующие пайки, клепки, склейки или сварки, а также выполнить более простые работы по ремонту вещей из дерева.

За последние пару лет в Таллинне открылось несколько ремонтных мастерских, оборудованных всем необходимым для того, чтобы привести в порядок пришедшие в негодность вещи. Здесь вы можете сделать ремонт своими силами под руководством мастера или воспользоваться платными услугами профессионалов. „Ремонтируя пришедшие в негодность или нуждающиеся в реставрации предметы, мы помогаем сократить образование отходов и увеличить повторное использование и переработку, и все это для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Мы предлагаем горожанам услуги мастерских по ремонту предметов из разных материалов – текстиля, дерева, металла“, – поясняет Кяди Ээлмаа.

На станции по приему отходов Пальяссааре совместно с Инфоцентром экологичной реставрации открыта мастерская по ремонту изделий из дерева. Здесь можно осуществить максимально экологичный ремонт и отделку деревянных строительных деталей и мебели, а при желании принять участие в творческих и вдохновляющих мастер-классах.

Горожане приветствуют это начинание

„Горожане хорошо приняли ремонтные мастерские“, – говорит Ээлмаа. Она подчеркивает, что за первые десять месяцев услугами швейной мастерской воспользовались более 300 клиентов, выполнено более 600 работ по ремонту швейных изделий. А в ремонтной мастерской Пяэскюла за первые восемь месяцев было отремонтировано более ста вещей. Кроме того, в мастерских проводятся тематические мастер-классы по самым разным темам – от реставрации окон и дверей до способов ремонта одежды.

«Приобретение новых вещей – обычное явление. Но прежде чем сделать покупку, каждый из нас должен задуматься, что и зачем он покупает, как собирается использовать и что будет с вещью, когда она придет в негодность или в ней больше не будет необходимости», – говорит Ээлмаа о влиянии ремонтных мастерских в более широком смысле.

Можно ли будет отремонтировать вещь? Можно ли отправить ее в повторное использование? Можно ли разобрать ее на составляющие, чтобы использовать материалы? Можно ли ее переработать? Думая об этом, мы уже проявляем заботу об окружающей среде.

Помимо ремонтных мастерских, в сотрудничестве с Uuskasutuskeskus на станциях по приему отходов Пальяссааре и Пяэскюла были открыты пункты повторного использования. Сюда можно принести целую и хорошо сохранившуюся одежду, обувь, игрушки, книги, диски с музыкой, посуду, столовые приборы, принадлежности для хобби и занятий спортом, декоративные предметы, домашний текстиль, мелкую бытовую технику.