Молдова высылает российского дипломата из-за выборов президента РФ

Один из сотрудников посольства России в Молдове объявлен персоной нон грата и будет вынужден покинуть страну. Соответствующая нота была вручена вызванному в МИД послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, сообщает пресс-служба МИД Молдовы в Telegram во вторник, 19 марта.

Указывается, что этот шаг вызван „протестом в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей“.

Российские избирательные участки в Приднестровье

В 2024 году Молдова запретила проведение российских выборов где-либо за пределами посольства РФ, поэтому в Кишиневе работал только один избирательный участок, напоминает агентство ТАСС. По его данным, несмотря на это ограничение, на выборах президента РФ 2024 года еще шесть участков были открыты на территории Приднестровья, „где проживают свыше 250 тысяч граждан РФ“.

В 2021 году, когда в России с 17 по 19 сентября проходили выборы различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, на территории Молдовы, в том числе в Приднестровье, функционировали 30 избирательных участков, следует из сообщения ТАСС.

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