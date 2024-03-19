Мнение
19.03.2024, 13:40

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: россияне - жертвы государства-имитации

 
У российских иммигрантов в Эстонии странные представления о мире
Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Президент России Владимир Путин смотрит на советское знамя с изображением Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
Президент России Владимир Путин смотрит на советское знамя с изображением Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
ФОТО: Alexei Nikolsky | Scanpix

Чем дальше, тем очевиднее Россия превращается в страну-имитацию, государство бессмысленного политического карго-культа. И это не останется без последствий для ментальности россиян.

Антропологам хорошо известен феномен карго-культа, который процветал в середине прошлого века на островах Меланезии в Тихом океане. Во время Второй мировой войны американцы доставляли туда самолетами множество грузов, часть которых перепадала и местному населению. Меланезийцы не понимали, что все это продукт развитой экономики с мощной промышленностью и разветвленной логистикой. Когда с окончанием войны американцы ушли и все привозимое и щедро раздаваемое ими, пропало, местная элита решила, что нужно просто соорудить взлетные полосы и копии самолетов – и дары снова посыпятся с небес.

Шли годы, а небеса игнорировали усилия меланезийцев. Островитяне изощрялись, воссоздавая в мельчайших, как им казалось, деталях необходимые атрибуты, вплоть до „наушников“ американских радистов из кокосовых половинок, но все было тщетно. В конце-концов культ забросили.

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