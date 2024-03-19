МНЕНИЕ | Андрей Деменков: россияне - жертвы государства-имитации

Антропологам хорошо известен феномен карго-культа, который процветал в середине прошлого века на островах Меланезии в Тихом океане. Во время Второй мировой войны американцы доставляли туда самолетами множество грузов, часть которых перепадала и местному населению. Меланезийцы не понимали, что все это продукт развитой экономики с мощной промышленностью и разветвленной логистикой. Когда с окончанием войны американцы ушли и все привозимое и щедро раздаваемое ими, пропало, местная элита решила, что нужно просто соорудить взлетные полосы и копии самолетов – и дары снова посыпятся с небес.