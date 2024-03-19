Секс-игры? Участникам Олимпиады в Париже выделят по два презерватива в день
Организаторы Олимпийских игр в Париже раздадут 300 тысяч презервативов участникам предстоящих соревнований, сообщает Sky News.
По информации источника, данного количества средств контрацепции будет достаточно, чтобы каждый спортсмен во время Олимпиады мог использовать по два презерватива в день.
При этом в комнатах олимпийцев будут стоять кровати, способные выдержать вес в 250 килограммов, сообщает телеканал Sky News.
Олимпийская деревня в столице Франции является самым дорогостоящим проектом на Играх, на её строительство было потрачено 2 миллиарда евро. Ожидается, что во время проведения соревнований она примет более 9000 спортсменов.
Также на играх не ждут детей:
В повседневной жизни предусмотрены детские билеты: на стадионы, в музеи, кинотеатры, парк развлечений — иногда они бесплатны, иногда дешевле взрослых. Но только не на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Независимо от возраста, их минимальная стоимость составляет в €24. Многие молодые родители, покупая билеты, еще не знали, что станут родителями, и сейчас пытаются найти выход. Но решение младенческой проблемы ищут не только болельщики, но и атлеты, пишет Forbes Sport.
В правилах, регулирующих Олимпийские игры, указано, что у каждого зрителя, независимо от его возраста должен быть билет. Принимающие страны обычно так и поступают. Не стал исключением и оргкомитет Парижа-2024, чье решение не пускать детей на олимпийские объекты, если у них не будет собственных билетов, очень расстраивает их родителей.
Абсурдность ситуации в том, что некоторые из них, покупая билеты на парижскую Олимпиаду в первую волну продаж, еще не знали, что станут родителями, и теперь не могут позволить себе покупку места для новорожденного. А тем, кто все-таки раскошелился на дополнительный билет для своего малыша, возможно, придется сидеть вдали от него. И дело даже не в том, что младенца обязательно нужно посадить на это место, а в том, что любого родителя будет беспокоить, сработает ли билет при входе на один сектор, если куплен на другой.
Оргкомитет Парижа разводит руками и менять правила не планирует. Более того, организаторы вообще не рекомендуют детям младше 4 лет посещать олимпийские стадионы. Молодые родители не сдаются — ищут выходы из ситуации и просят Париж-2024 пойти им навстречу.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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