Секс-игры? Участникам Олимпиады в Париже выделят по два презерватива в день

По информации источника, данного количества средств контрацепции будет достаточно, чтобы каждый спортсмен во время Олимпиады мог использовать по два презерватива в день.

При этом в комнатах олимпийцев будут стоять кровати, способные выдержать вес в 250 килограммов, сообщает телеканал Sky News.

Олимпийская деревня в столице Франции является самым дорогостоящим проектом на Играх, на её строительство было потрачено 2 миллиарда евро. Ожидается, что во время проведения соревнований она примет более 9000 спортсменов.

Также на играх не ждут детей:

В повседневной жизни предусмотрены детские билеты: на стадионы, в музеи, кинотеатры, парк развлечений — иногда они бесплатны, иногда дешевле взрослых. Но только не на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Независимо от возраста, их минимальная стоимость составляет в €24. Многие молодые родители, покупая билеты, еще не знали, что станут родителями, и сейчас пытаются найти выход. Но решение младенческой проблемы ищут не только болельщики, но и атлеты, пишет Forbes Sport.

В правилах, регулирующих Олимпийские игры, указано, что у каждого зрителя, независимо от его возраста должен быть билет. Принимающие страны обычно так и поступают. Не стал исключением и оргкомитет Парижа-2024, чье решение не пускать детей на олимпийские объекты, если у них не будет собственных билетов, очень расстраивает их родителей.

Абсурдность ситуации в том, что некоторые из них, покупая билеты на парижскую Олимпиаду в первую волну продаж, еще не знали, что станут родителями, и теперь не могут позволить себе покупку места для новорожденного. А тем, кто все-таки раскошелился на дополнительный билет для своего малыша, возможно, придется сидеть вдали от него. И дело даже не в том, что младенца обязательно нужно посадить на это место, а в том, что любого родителя будет беспокоить, сработает ли билет при входе на один сектор, если куплен на другой.