В Белгородской области под обстрел попал поселок. Ранен подросток, ему оторвало часть руки

Несколько автомобилей загорелись. Местный телеграм-канал „Пепел“ пишет, что снаряды упали в разных частях поселка. По информации канала, при обстреле Разумного несколько человек пострадали, один из раненых — подросток, которому оторвало часть руки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, в поселке Разумное пострадали три человек. В результате попадания осколков в частный жилой дом „у 14-летнего подростка произошла частичная ампутация верхней конечности“. Он также получил осколочные ранения грудной клетки и левой ноги. Его мать получила осколочные ранения шеи, брюшной полости и нижних конечностей. Кроме того, пострадала женщина, которая в момент обстрела находилась на улице.

По данным телеграм-канала Shot, пострадали три человека. Пострадавшего 14-летнего подростка привезли в белгородскую больницу. Канал пишет, что у мальчика оторвана кисть.

Минобороны России сообщило, что около 10:30 по московскому времени ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. По версии министерства, силы ПВО уничтожили девять снарядов.

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