Каким будет зрение спустя годы после лазерной процедуры?

Часто у пациентов возникает закономерный вопрос: удалось ли за это время собрать достаточно данных, чтобы узнать, каково зрение человека спустя годы после лазерной процедуры? Дает ли лазерная коррекция устойчивый результат? Меняются ли с возрастом глаза и зрение человека, прошедшего процедуру лазерной коррекции, так же, как и у человека, не подвергавшегося такой операции? Об этом мы поговорили с глазным хирургом KSA Silmakeskus доктором Антсом Хаавелом.

Расскажите, пожалуйста, вкратце об истории лазерной хирургии глаза. Как давно проводятся лазерные процедуры, как все начиналось?

Первыми в глазной хирургии использовались эксимерные лазеры, которые ранее применялись только в промышленных целях, например, при производстве микрочипов. Впервые в хирургии глаза лазеры были использованы в 1987 году, когда немецкий глазной хирург Тео Зайлер и ученый Колумбийского университета Стивен Трокел совместно провели первую операцию на роговице — фотокератическую кератэктомию, известную как ФТК. Название LASIK было впервые использовано в 1991 году легендарным греческим глазным хирургом Иоаннисом Палликарисом, который, как считается, также провел первую в мире операцию LASIK.

В Эстонии зарождение лазерной рефракционной хирургии относится к первым годам XXI века. В KSA Silmakeskus первая лазерная процедура была проведена в 2005 году. До 2010 года преобладающим методом в KSA был LASIK, затем мы перешли исключительно к неинвазивным процедурам.

В KSA проводились как LASIK, так и неинвазивные операции. Одинаковый ли результат по прошествии лет дают инвазивные и неинвазивные процедуры? Или же у неинвазивных процедур есть определенные преимущества?