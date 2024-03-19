Каким будет зрение спустя годы после лазерной процедуры?
Лазерная коррекция зрения является самой популярной плановой операцией в мире — ежегодно проводится более 30 миллионов лазерных операций. Кроме того, это одна из самых безопасных операций, вероятность успеха очень высока, а риск осложнений крайне невелик. Однако, с точки зрения истории медицины, лазерная рефракционная хирургия представляет собой достаточно молодую отрасль медицины. К настоящему времени с момента первой проведенной лазерной операции прошло почти 40 лет. Широкую популярность избавление от очков и линз получило около 30 лет назад.
Часто у пациентов возникает закономерный вопрос: удалось ли за это время собрать достаточно данных, чтобы узнать, каково зрение человека спустя годы после лазерной процедуры? Дает ли лазерная коррекция устойчивый результат? Меняются ли с возрастом глаза и зрение человека, прошедшего процедуру лазерной коррекции, так же, как и у человека, не подвергавшегося такой операции? Об этом мы поговорили с глазным хирургом KSA Silmakeskus доктором Антсом Хаавелом.
Расскажите, пожалуйста, вкратце об истории лазерной хирургии глаза. Как давно проводятся лазерные процедуры, как все начиналось?
Первыми в глазной хирургии использовались эксимерные лазеры, которые ранее применялись только в промышленных целях, например, при производстве микрочипов. Впервые в хирургии глаза лазеры были использованы в 1987 году, когда немецкий глазной хирург Тео Зайлер и ученый Колумбийского университета Стивен Трокел совместно провели первую операцию на роговице — фотокератическую кератэктомию, известную как ФТК. Название LASIK было впервые использовано в 1991 году легендарным греческим глазным хирургом Иоаннисом Палликарисом, который, как считается, также провел первую в мире операцию LASIK.
В Эстонии зарождение лазерной рефракционной хирургии относится к первым годам XXI века. В KSA Silmakeskus первая лазерная процедура была проведена в 2005 году. До 2010 года преобладающим методом в KSA был LASIK, затем мы перешли исключительно к неинвазивным процедурам.
В KSA проводились как LASIK, так и неинвазивные операции. Одинаковый ли результат по прошествии лет дают инвазивные и неинвазивные процедуры? Или же у неинвазивных процедур есть определенные преимущества?
Мы можем делать выводы только на основе специальной литературы и собственного опыта. В KSA мы отслеживаем свои результаты на протяжении 18 лет, нами проведено более 30 тысяч процедур и несколько сотен тысяч исследований. Вывод, который мы можем сделать прост и краток: чем бережнее обращение с роговицей во время и после процедуры, тем безопаснее процедура, тем лучше качество зрения и тем более стойкий эффект достигается. Поэтому в 2010 году мы отказались от инвазивных процедур, хотя в то время мы были клиникой, выполнявшей больше всего процедур LASIK в Эстонии и странах Балтии. Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о точке зрения KSA Silmakeskus, поскольку в мире существуют тысячи клиник, которые до сих пор выполняют инвазивные процедуры и удовлетворены их результатами.
Как долго сохраняется эффект лазерной процедуры Flow 2.0? Является ли результат пожизненным?
На вопросы пациентов, является ли результат постоянным и пожизненным, т. е. правда ли, что человеку больше никогда не понадобятся очки с минусовыми диоптриями, мы можем ответить, что, если роговица и глаз полностью восстановились после процедуры, эффект, оказанный процедурой на роговицу, действительно носит постоянный характер.
Довольно редко случается, что очки с небольшим минусом могут снова понадобиться, и тогда возникает необходимость проведения повторной процедуры. В первые годы лазерной хирургии процент повторных процедур составлял 30–40%, но благодаря развитию технологий, накопленному опыту и более совершенным критериям отбора пациентов процедуры стали гораздо точнее и безопаснее. Сегодня количество повторных процедур в KSA Silmakeskus составляет менее 1%.
Стоит, однако, иметь в виду, что лазерная хирургия не защищает глаза от возрастных изменений и развития более сложных заболеваний глаз. Именно в связи с этим очень важно, чтобы клиника чрезвычайно тщательно отбирала пациентов для проведения процедуры. Мы в KSA подходим к этому очень избирательно: если при предварительном осмотре перед процедурой у нас возникают какие-либо сомнения в пригодности пациента, мы ставим его в очередь и не проводим процедуру. Мы ежегодно инвестируем крупные суммы в технологии диагностики, постоянно обучаем свой персонал по международным и отечественным программам, тесно сотрудничаем с пациентами при проведении предварительных обследований. Если пациенты подобраны достаточно тщательно, результаты также будут очень хорошими и устойчивыми.
Возникает ли необходимость в очках с плюсовыми диоптриями и почему? Связано ли это с лазерной процедурой или нет?
Плюсовая рефракция обусловлена несколькими аспектами и никоим образом не зависит от проведенной лазерной процедуры. Она может возникнуть из-за того, что диаметр глаза меньше среднего. Например, у многих детей в раннем возрасте наблюдается плюсовая рефракция, но с годами по мере роста размер глаза также увеличивается, и их плюс уменьшается или исчезает совсем. Такое изменение рефракции называется эмметропизацией.
Другая причина заключается в изменении преломляющих свойств внутриглазной линзы. Это является причиной плюсовой рефракции у большинства взрослых или пожилых людей. „Старческое зрение“, или пресбиопия, (людям необходимы очки для чтения) возникает из-за того, что структуры глаза, включая глазные мышцы, соединительную ткань и хрусталик, теряют эластичность и больше не могут фокусировать световые лучи на роговице при взгляде на предмет вблизи. Это касается не только глаз, но, как правило, после 45 лет у многих людей, например, затекают суставы и спина. Те, кому удается сохранять гибкость всего своего тела, способны в течение длительного времени и хорошо фокусироваться на близком расстоянии. Так что в здоровом теле — не только здоровый дух, но и хорошее зрение!
Правда ли, что воздействия на глаз во время лазерной процедуры настолько минимальны, что после восстановления даже через микроскоп невозможно понять, что с человеческим глазом проводились какие-то манипуляции?
Действительно, в идеале после полного восстановления, которое занимает несколько месяцев, под микроскопом ничего не должно быть видно. Роговица должна быть совершенно чистой, и никаких следов лазерной процедуры остаться не должно. Это означает, что офтальмолог не должен понять, что с глазом производились какие-либо манипуляции.
Однако диагностические аппараты, которые определяют, что роговица немного тоньше и более плоская, чем у обычных людей, понимают, что процедура проводилась. Толщина стандартной бумаги для принтера — 100 микрометров. Если у человека близорукость, например, 6 диоптрий, что вызывает достаточно сильную близорукость, то для избавления от близорукости лазер шлифует роговицу человека примерно на 100 микрометров. Сами видите, как мало нужно, чтобы изменить свойства глаза и добиться кардинального улучшения зрения, которое изменит вашу жизнь! Проведение подобных микрохирургических манипуляций было бы немыслимо без лазерных технологий.
Наконец, каким, по всей вероятности, может быть зрение человека, прошедшего лазерную процедуру в KSA в возрасте 25 лет, к тому времени, когда ему исполнится 50 лет, или в более преклонном возрасте?
Сегодня мы можем встречаться и общаться с пациентами, которые прошли лазерную процедуру почти 18 лет назад, и получать отзывы от них. Учитывая, что многим из них сейчас уже за 50 лет, наиболее распространенный сценарий, основанный на результатах наших клиентов, заключается в том, что этот 25-летний человек в течение нескольких десятилетий будет прекрасно видеть вдаль и ему в жизни не придется думать об очках с минусовыми диоптриями. В определенном возрасте, в зависимости от человека, вероятно, может возникнуть необходимость в использовании очков с плюсовыми диоптриями для зрения вблизи. Но дальнозоркость ждет и других людей, которые не проходили лазерную процедуру. Иначе говоря, по-моему, у этого 25-летнего человека прекрасные перспективы на будущее — свои лучшие и активные годы он сможет провести с очень хорошим зрением!
Как сегодня обстоят дела со зрением у клиентов KSA Silmakeskus, которые прошли лазерную процедуру более 10 лет назад? По-прежнему ли у них хорошее зрение или в связи с ним возникли какие-либо проблемы либо жалобы? Довольны ли они тем, что несколько лет назад сделали лазерную процедуру? Именно этому будет посвящена наша следующая статья в блоге, которая появится вскоре. Не пропустите!
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