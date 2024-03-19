Таллиннка преподает шахматы в Нарве – в „лучшей шахматной школе Эстонии“ и в обычном детском саду

„Была уникальная ситуация, когда перед последним туром шесть девочек делили первое место. Такая вот невероятная конкуренция!“, – рассказывает Цыганова.В начале учебного года на школьном чемпионате Эстонии, состоящем из двух турниров, среди команд 1-6 классов и 7-12-х, шахматисты Языкового лицея произвели фурор – выиграли оба, нарвское учебное заведение стало абсолютным победителем, „лучшей шахматной школой республики“.

В конце февраля в Нарве прошел чемпионат Эстонии среди 12-18-летних шахматистов по классическим шахматам, и ученица Языкового лицея Ника Истратова, занимающаяся также в клубе Areng, взяла „серебро“.

В Põngerjas родители записывают детей на занятия к Цыгановой, а продолжают обучение те, кого шахматы увлекают, доставляют радость. В Языковом лицее это уже больше выбор самих учеников изначально, во всяком случае, старших, многие из которых уже имеют опыт в шахматах, например, благодаря занятиям в нарвском клубе Maletäht. Для учеников факультативные занятия в школе шахматами интересны не в последнюю очередь тем, что они дают возможность эффективно готовиться к разным соревнованиям, бороться за медали. Для результатов на соревнованиях важна регулярность тренировок.

Последнее десятилетие развивающая в Таллинне свой собственный шахматный клуб известная шахматистка и тренер Моника Цыганова приезжает в Нарву учить шахматам местных ребят каждую неделю, на два дня. За возможность работать с нарвскими детьми она благодарит директоров Языкового лицея и садика Põngerjas – Надежду Черкашину и Екатерину Голубцову, отмечая, что шахматы помогают детям развивать крайне необходимые в жизни качества, надеясь, что когда-то им будут учить в каждой школе.

И там, и там при ее помощи дети осваивают и шахматы, и эстонский, погружаясь в него до всякого перехода на полное преподавание на госязыке, добиваясь и прекрасных спортивных результатов. На недавно прошедшем в Нарве чемпионате Эстонии по классическим шахматам среди 12-18-летних ее ученица Ника Истратова добилась серебряной медали, пишет Gazeta.ee.

„Медали лицей брал всегда, только в один год не удалось, но такого результата, конечно, никто не ожидал“, – отмечает Моника, перечисляя участников команд-победителей. Основная, старшая команда: Влад Протасов, Роберт Родин, Алексей Помазнев, Кирилл Горьков и Алиса Родина (запасная). Младшая команда: Кирилл Горьков (здесь – на первой доске), Эвелина Протасова, Илья Москальчук, Тимофей Павелкович.

Кто есть кто

Серьезно заниматься шахматами юной Монике Цыгановой, которая сама родом из Кохтла-Ярве, посоветовал прославленный нарвский тренер Леонид Пелешев, у которого она одним летом занималась в кружке пионерского лагеря в Усть-Нарве. Моника закончила Таллиннскую спортшколу-интернат. В 1984, 1985 и 1987 годах побеждала на юношеском чемпионате Эстонии по шахматам. В 1990 и 1991 годах играла в финалах чемпионатов СССР среди женщин. В чемпионатах Эстонии завоевала 9 золотых медалей, последнюю – в 2008 году.

С начала 90-х Моника работает тренером. У нее давно свой клуб в Таллинне, где она и живет.

Шахматы – не олимпийский вид спорта, что создает очень сложную ситуацию в плане возможностей получения финансовой поддержки от государства. Спортклубы практически везде в Эстонии, даже в Таллинне, чувствуют себя не очень уверенно, мягко говоря, если брать денежную сторону вопроса, но эта большая проблема приводит к еще большей.

Шахматами под руководством профессионалов занимается очень мало детей, если сравнивать с тем же советским периодом, прежде всего потому, что тренеров не хватает. Немногие решаются посвятить себя работе, которая не гарантирует нормальный стабильный заработок.

„Регулярное участие в соревнованиях международного уровня дает рост шахматистам, но поездки на них оплачивают в основном родители, немногочисленные спонсоры, которыми зачастую являются фирмы, в которых работают родители“, – говорит Цыганова.

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