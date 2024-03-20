Чистые туалеты и смены по 10 часов: честный отзыв о работе водителем общественного транспорта

Я проработала в автобусном парке Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) 2 года, и мне есть что рассказать. Из плюсов - красивая форма: много рубашек, футболка на лето, куртка, есть даже кепка. Раньше выдавали брюки, обувь. В общем, форма есть, и она суперская!

Самим убирать автобусы не нужно - ни выкидывать мусор, ни мыть, ни даже заправлять. Я знаю такие автобусные парки, где водитель должен все это делать сам, и если нужно - даже где-то что-то подкрутить, починить.

Чистые конечные станции и туалеты. Мне даже писали водители из разных стран: „Ничего себе, какие у вас конечки и туалеты“. Действительно, у нас очень чисто, есть вся необходимая техника, холодильник, чайник, аппараты с кофе, можно поспать и отдохнуть. Есть компенсация за занятия спортом, есть массажист - к нему не попасть из-за очереди, правда.

Длинные смены

У меня было такое, что я работала по графику 5/1 три смены подряд. Вы сейчас скажете - ну нормально, денег заработала. Но вы не видели, в каком я была состоянии после этого. И это практикуется постоянно. Поставить тебе пять смен и один выходной - это обычное дело. Все пять смен ставятся по 7 часов, а потом тебе ставят пятый дополнительный день.

Да и в целом смены бывают длинными - по 10 часов (плюс - минут 40 на обед). Представьте - все это время просидеть за рулем! Ты должен не просто ехать, но и все контролировать вокруг. И таких длинных смен в TLT очень много. Вы уходите из дома в 4 утра и приходите в 4 вечера и не знаете, что делать - провести время с семьей, заняться спортом, или пойти лечь спать, чтобы на следующий день в 3 утра встать на работу.

Зарплаты

Казалось бы, зарплату периодически повышают, она должна быть высокой. Но при этом если у вас был какой-то косяк, то у вас снимут премию, и вы получите в итоге довольно мало. Я сейчас поделюсь своей зарплатой за январь. У меня было 15 рабочих дней (106 часов), остальное время я была в отпуске. Моя зарплата составила 983 евро. Это - то, что я получила за отработанные часы без премии.