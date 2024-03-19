Умер 42-летний хоккейный тренер и возлюбленный теннисистки Арины Соболенко

Кольцову было 42 года. Причина смерти не уточняется.

“Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба“, — заявили в клубе, выразив соболезнования близким тренера.

„Белорусский хоккей“ ранее сообщил, что Кольцов умер в Майами, США, где в настоящее время живет первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, с которой Константин встречался. Соболенко планировала выступить на теннисном турнире WTA, который проходит на этой неделе в Майами.

Константин Кольцов родился 17 апреля 1981 года в Уфе, имеет гражданство Белоруссии. За свою карьеру он играл за множество хоккейных клубов, среди них — новокузнецкий „Металлург“, „Ак Барс“, „Спартак“ и „Питтсбург Пингвинз“. В составе „Салавата Юлаева“ он выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина, пишет РБК.

В качестве тренера он работал в минском „Динамо“, клубе „Брест“ и Спартаке. В клубе „Динамо-Молодечно“ в 2020-2021 годах он занимал должность главного тренера.

Вторая трагедия „Салавата Юлаева“

В августе 2023 года умер нападающий „Салавата Юлаева“, 21-летний Родион Амиров. В феврале 2022 года клуб Национальной хоккейной лиги „Торонто Мейпл Лифс“, который выбрал Амирова в первом раунде драфта в 2020 году, проинформировал, что у него диагностировали опухоль мозга.

Спортсмен проходил лечение в Германии, в апреле 2022 года он вернулся в Уфу после проведенного курса химиотерапии. В мае клуб „Салават Юлаев“ продлил его аренду на один сезон.

Амиров впервые вышел на лед за „Салават Юлаев“ в 2019 году. За клуб из Уфы он провел 79 матчей, набрав 18 очков (10 шайб + 8 передач).

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