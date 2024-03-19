Отчет: Россия пытается подавить нерусскую идентичность в Крыму

За 10 лет, прошедших с момента аннексии украинского полуострова Крым, Россия стремится изменить его этнический состав и подавить украинскую и крымскотатарскую общины. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в понедельник, 18 марта, в десятую годовщину аннексии.

РФ систематически пыталась искоренить украинскую и крымскотатарскую национальную идентичность, ограничивая или запрещая использование украинского и крымскотатарского языков в образовании, средствах массовой информации, национальных праздниках и других сферах жизни, а также подавляя религиозные и культурные практики, которые не соответствуют одобренным Москвой, указал исследователь AI по Украине Патрик Томпсон. Кроме того, пророссийские „власти“ насильственно вывезли население из Крыма и переселили туда российское гражданское население, добавил эксперт.

Российская школьная программа

Москва проводила политику, направленную на подавление нерусской идентичности на всем полуострове, говорится в докладе AI. Так, сразу после аннексии Россия ввела в Крыму собственную школьную программу, что „привело к индоктринации и угрозам репрессий в отношении учителей, учеников и родителей“, не согласных с этим, указывается далее. В то же время пророссийские „власти“ „систематически уничтожают украиноязычное образование“, подчеркнули правозащитники.

Ограничение свободы вероисповедания

За 10 лет Россия значительно ограничила право на свободу религии и вероисповедания в Крыму, указывают правозащитники. В частности, РФ ввела законодательство, по которому молебны, проповеди и распространение религиозных материалов вне специальных мест или без официального разрешения относятся к правонарушениям. По состоянию на 2023 год в отношении физических лиц были возбуждены десятки административных дел за „незаконную“ миссионерскую деятельность, более чем в 50 случаях были наложены крупные штрафы, говорится в отчете AI.