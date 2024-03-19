ПОДКАСТ | Врач-психиатр: с депрессией можно бороться без лекарств

Кого можно считать психически здоровым? Всемирно известный Зигмунд Фрейд считал, что у здорового человека два качества: способность к работе и к любви. Лев Толстой в своем письме писал, что истинное и наивысшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоутверждением и любовью.

Стресс не то же самое, что депрессия. Депрессию можно рассматривать как реакцию на стресс, то есть стресс в большом количестве в конечном итоге может вызывать депрессию.

Принимать лекарства, которые выписали другим – опасно и незаконно.

Можно ли помочь человеку без лекарств?

Конечно, можно. Основной принцип: как лечить, надо решать на основе тяжести заболевания. Если депрессия легкой степени, это не значит, что нужно употреблять лекарства. Наоборот, наверное, их лучше как-то избегать. Я помню, нас тоже учили, что единственной причиной, почему мы лечим (ну, может, не единственной - это неправильно) депрессию, является то, что депрессия все-таки связана с риском суицида, но мы не можем определить, кто может уйти, а кто нет, поэтому лечить нужно всех.

Что может человек делать сам? В прошлом году, опубликовали документ для врачей, на основе которого они должны давать советы пациентам, которые страдают от депрессии. Выделили восемь областей, что нужно делать:

Физическая активность. Минимальной продолжительностью - 30 минут в день. Прекращение курения. Употребление любых психотропных лекарств или веществ, включая табак, может вызвать такую депрессивную реакцию само по себе. Когда человек перестает курить, умственное здоровье улучшается. Вмешательство, которое гарантировано работает, то есть нужно проконсультироваться с кем-то. Надо регулировать стресс, который человек испытывает в повседневной жизни.

Прослушайте подкаст до конца, чтобы узнать, как вы сами можете себе помочь.

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