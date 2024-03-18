СМИ: половина голосов за Путина сфальсифицированы

Около половины голосов на президентских выборах в РФ, якобы отданных за действующего главу государства Владимира Путина, были вброшены, подсчитала „Новая газета. Европа“. Не менее 31,6 млн из 64,7 млн голосов за Путина получены с помощью фальсификаций, пишет в понедельник, 18 марта, издание, оценившее результаты выборов после обработки 97 процентов избирательных протоколов с помощью метода математика Сергея Шпилькина.

„Рекордный масштаб фальсификаций“

„Фальсификаций было настолько много, что область „честных“ голосов статистическими методами выделить практически невозможно“, - отмечают журналисты. Для оценки доли „аномальных“ голосов они сопоставили распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке без учета электронного голосования.

В случае честных выборов распределение голосов за победившего кандидата и его оппонентов должно отличаться только по абсолютному значению за счет разного числа голосов. При этом вброс за какого-либо кандидата увеличивает и явку, и результат, поясняет издание. Таких аномальных голосов за Владимира Путина на прошедших выборах оказалось не менее половины, пишет „Новая газета. Европа“. „Это рекордный масштаб подделки голосов на президентских выборах в России“, - уверено издание.

Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31 процента. Владислав Даванков от партии „Новые люди“ получает 3,85 процента, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20%. Окончательные итоги будут обнародованы 21 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, явка на выборы составила 77,44% избирателей.

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