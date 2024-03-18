Смерть Навального: ЕС согласовал санкции в отношении России

Европейский Союз согласовал санкции в отношении ряда представителей российской системы правосудия в связи со смертью оппозиционного политика Алексея Навального. Такое решение министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли в понедельник, 18 марта, передает агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. По информации агентства, детали договоренностей будут оглашены в ближайшие дни.

В конце февраля Великобритания первой из стран ввела штрафные меры в ответ на смерть российского оппозиционера. Под санкции попали начальник ИК-3 „Полярный волк“ в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе Вадим Калинин и пятеро заместителей. Меры предполагают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов.

В том же месяце персональные санкции в ответ на гибель Навального ввели США. Ограничения коснулись замдиректора ФСИН Валерия Бояринева, начальника управления ФСИН по ЯНАО Игоря Ракитина и начальника колонии ИК-3.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный 16 февраля скончался при невыясненных обстоятельствах в колонии особого режима „Полярный волк“ в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники оппозиционера считают, что его убили.

Политик был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта, проститься с ним пришли тысячи человек. Импровизированные мемориалы Навальному со дня его смерти появлялись среди прочего у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах. В РФ акции памяти сопровождались задержаниями.

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