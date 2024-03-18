ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (754-й день) | Началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, Белгород продолжает подвергаться обстрелам
Подводим итоги очередного дня войны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в результате удара по селу Никольское достигло четырех человек.
„Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин“, — написал Гладков. По его словам, погибли члены одной семьи: „бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень“.
Внучку-ребенка при этом удалось спасти, сообщает губернатор, она получила черепно-мозговую травму и находится в реанимации в ожидании операции.
Ранее власти сообщали о двух погибших и четырех раненых (кроме девочки, травмы также получили трое мужчин), в ударе они обвинили украинских военных. Киев пока не комментировал данные об украинском ударе по селу Никольское.
Верховный „суд“ ДНР приговорил десятерых бойцов „Азова“ к срокам от 26 до 27 лет строгого режима
Верховный „суд“ самопровозглашенной ДНР вынес приговор десятерым бойцам батальона „Азов“, которых обвинили в покушении на убийство, совершенное организованной группой, применении запрещенных средств в вооруженном конфликте и умышленном повреждении имущества.
Правительство Украины одобрило план реформ, необходимый для предоставления помощи от Евросоюза
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин утвердил план для программы Ukraine Facility, к выполнению которого будет привязано предоставление финансовой поддержки от Евросоюза в размере 50 миллиардов евро в течение четырех лет.
„План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях — от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны такие сквозные направления как „зеленый“ переход, цифровизация, евроинтеграция“, — рассказал Шмыгаль.
WSJ: Чехия закупает боеприпасы для Украины, в том числе у союзников России
Чехия приобрела около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 тысяч, которые можно приобрести дополнительно. Речь идет о 300 тысячах снарядов советского образца и около 500 тысячах — западного производства.
Журналисты WSJ утверждают, что поставщиками боеприпасов для Чехии, которые она передаст Украине, являются союзники России. Прага не говорит, откуда приходят боеприпасы.
ВСУ: за ночь удалось сбить 17 из 22 дронов-камикадзе
Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 22 ударными беспилотниками типа Shahed, 17 из них удалось сбить, заявили Воздушные силы ВСУ.
Кроме того, как сказано в утренней сводке, противник ударил по Харьковской области пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а по Сумской области — двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
Дроны сбивали над Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской и Ровенской, сообщили в ВСУ. Россия не комментировала эти данные.
В Южной Корее утверждают, что КНДР отправила в Россию семь тысяч контейнеров военной помощи
Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, передает Sky News.
Он добавил, что Северная Корея изначально полагалась на корабли, но в последнее время все чаще использует железные дороги для трансграничных поставок оружия.
ISW: Россия пытается защитить Черноморский флот от украинских атак
Министерство обороны России намерено защитить Черноморский флот от украинских ударов, и, вероятно, в рамках этих усилий сменило командующего флотом, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
17 марта ведомство сообщило, что министр обороны Сергей Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе, где заслушал доклады об украинских операциях и действиях флота.
Amnesty: Россия стремится подавить украинскую идентичность на оккупированных территориях, используя опыт Крыма
С момента аннексии Крыма 10 лет назад Россия стремится подавить украинскую идентичность, применяя опыт Крыма и на других оккупированных территориях, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
„За 10 лет оккупации Россия сделала все возможное, чтобы лишить Украину суверенитета над Крымом“, — говорится в докладе, который цитирует AFP. Amnesty также описывает политику, которую Москва использовала „для изменения этнического состава“ полуострова: „Эта политика, по-видимому, представляет собой план действий России на других оккупированных территориях Украины“.
Румыния строит крупнейшую в Европе базу НАТО
В Румынии строится крупнейшая в Европе военная база НАТО, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на телеканал Euronews. Объект возводится на базе существующей 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану в уезде Констанца на площади почти три тысячи гектаров, уточняет телеканал.
Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро предусматривает создание комплекса на площади 2800 гектаров, где могут разместиться до 10 000 военнослужащих НАТО и члены их семей. В комплексе планируется построить взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, школы, магазины и больницу.
Работы по созднию базы НАТО начались с основной инфраструктуры: строительство подъездных дорог и электросетей, в ближайшее время начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы.
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