ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (754-й день) | Началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, Белгород продолжает подвергаться обстрелам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших в результате удара по селу Никольское достигло четырех человек.

„Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух женщин“, — написал Гладков. По его словам, погибли члены одной семьи: „бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень“.

Внучку-ребенка при этом удалось спасти, сообщает губернатор, она получила черепно-мозговую травму и находится в реанимации в ожидании операции.

Ранее власти сообщали о двух погибших и четырех раненых (кроме девочки, травмы также получили трое мужчин), в ударе они обвинили украинских военных. Киев пока не комментировал данные об украинском ударе по селу Никольское.

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