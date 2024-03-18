Власти ФРГ не называют Путина президентом после „выборов“

Правительство Германии после президентских выборов в России не называет действующего главу государства Владимира Путина президентом РФ. Это следует из слов заместительницы официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), прозвучавших на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 18 марта.

В ответ на вопрос, будут ли в правительстве Германии к Путину обращаться "президент" или иначе, Хоффман заявила: "В данный момент контакты с Россией очень сокращены. В целом, мы готовы говорить и с Путиным, если это будет иметь смысл. Но в данный момент таких планов нет". В ответ на уточняющий вопрос она добавила: "В данный момент мы не находимся в диалоге c Владимиром Путиным, поэтому такой вопрос (как его называть. - Ред.) не стоит".

Несмотря на несколько уточняющих вопросов журналистов, в том числе от медиакомпании Deutsche Welle, представители правительства ФРГ так и не назвали Путина президентом.

МИД Германии о Путине

Министерство иностранных дел ФРГ намерено называть Путина так же, "как и делало это в прошлом - Путин", заявил в свою очередь официальнеый представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer). На уточняющий вопрос - будет ли внешнеполитическое ведомство добавлять какое-либо обозначение - Фишер ответил так: "Не помню, чтобы в последнее время мы добавляли какое-то обозначение".

Между тем всего несколькими неделями ранее представители МИД Германии употребляли титул "президент" в отношении Владимира Путина, комментируя, в частности, смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального и ситуацию со свободой выражения мнений в РФ.

Позиция Берлина по выборам президента РФ