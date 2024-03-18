Сообщала ли BBC, что Залужный получил $53 млн за отказ от политических амбиций?

В конце 2023 года в СМИ начали появляться многочисленные сообщения о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По некоторым данным, Зеленский был раздражён статьями и интервью Залужного, в которых тот заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне. 8 февраля президент отправил военачальника в отставку, месяц спустя Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Согласно популярной в прокремлёвских СМИ (но никак не подтверждённой) теории, таким образом Зеленский избавился от потенциального конкурента в борьбе за пост главы государства.

Ни в одной публикации с вирусным видеороликом от BBC нет прямой ссылки на первоисточник. «Проверено» изучило официальные ресурсы британской медиакорпорации: сайт и аккаунты в соцсетях (Facebook, X, YouTube) — и не обнаружило там ролика о тайном вознаграждении для Залужного. Поскольку в материале говорится о сведениях, которые якобы добыла международная группа Bellingcat, мы также изучили её ресурсы — подобного расследования ни в текстовом, ни в каком-либо ином формате там нет.