Сообщала ли BBC, что Залужный получил $53 млн за отказ от политических амбиций?
В марте 2024 года по соцсетям распространилось видео, якобы опубликованное британским общественным вещателем и посвящённое неизвестным деталям отставки главкома ВСУ. Мы проверили подлинность этого ролика.
В англоязычном видео длительностью 1 мин. 15 сек. сообщается, что после отставки с поста командующего ВСУ Валерий Залужный получил $53 млн в обмен на неучастие в борьбе за пост президента Украины. Ролик якобы выпущен BBC, а его авторы ссылаются на расследование международного проекта Bellingcat.Об этой новости рассказали, например, „Российская газета“, „Аргументы и факты“, „Комсомольская правда“, телеканал „Царьград“ и Ura.ru. В Telegram видеоролик распространили каналы Colonelcassad (267 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (276 000), „Zлой пруф“ (159 000), Voblya (145 000), „Украина.ру“ (133 000) и др.
В конце 2023 года в СМИ начали появляться многочисленные сообщения о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По некоторым данным, Зеленский был раздражён статьями и интервью Залужного, в которых тот заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне. 8 февраля президент отправил военачальника в отставку, месяц спустя Залужный был назначен послом Украины в Великобритании. Согласно популярной в прокремлёвских СМИ (но никак не подтверждённой) теории, таким образом Зеленский избавился от потенциального конкурента в борьбе за пост главы государства.
Ни в одной публикации с вирусным видеороликом от BBC нет прямой ссылки на первоисточник. «Проверено» изучило официальные ресурсы британской медиакорпорации: сайт и аккаунты в соцсетях (Facebook, X, YouTube) — и не обнаружило там ролика о тайном вознаграждении для Залужного. Поскольку в материале говорится о сведениях, которые якобы добыла международная группа Bellingcat, мы также изучили её ресурсы — подобного расследования ни в текстовом, ни в каком-либо ином формате там нет.
Вопросы вызывает и подача материала в публикации. В коротких вертикальных видео, которые выпускает BBC в своих соцсетях, почти нет субтитров, а новости озвучивает диктор или ньюсмейкер. В вирусном видео, напротив, основные тезисы даны в текстовом виде на фоне видеонарезки и звуковой дорожки, не имеющей к ней никакого отношения
9 марта основатель Bellingcat Элиот Хиггинс опубликовал твит, к которому прикрепил вирусный ролик о Залужном со следующим комментарием: «Появилось ещё одно фейковое видео Bellingcat — BBC. Я действительно не понимаю, для кого это на самом деле делается, ведь ни одно из них не получило никакой поддержки, даже в бешено пророссийских кругах». На следующий день аналогичное опровержение разместил журналист-расследователь BBC Шаян Сардаризаде.
Действительно, это далеко не первый материал, в котором ложная (или непроверенная) информация подаётся как обнаруженная Bellingcat и распространённая BBC. «Проверено» писало о целой серии таких поддельных видео, причём все они были связаны с Украиной. Ещё одна характерная особенность этих роликов — их распространение начиналось на российских или пророссийских ресурсах. В данном случае это был Telegram-канал «Шейх Тамир», который опубликовал видео 9 марта в 14:05 по московскому времени (157 000 просмотров, 1400 репостов). «Проверено» и другие фактчекеры неоднократно уличали этот канал в распространении недостоверной информации — как правило, о событиях, связанных с Украиной.
Итог: Фейк