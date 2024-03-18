Таллинн снижает предельную скорость в центре города. Сплошные плюсы?

«На автолюбителях это также сказывается положительным образом, поскольку дорожное движение становится более спокойным, в связи с чем появляется больше возможностей для более сбалансированного распределения трафика по уличной дорожной сети, — подчеркивает Григорий Парфенов. — Cредняя скорость в городе у нас, как правило, существенно ниже 30 километров в час, так что по большей части негативного влияния на трафик это не не несет. Так что одни позитивные стороны».

Помимо собственно безопасности на дорогах, в частности безопасности и комфорта пешеходов и велосипедистов, у снижения предельной скорости в столице есть и другие плюсы. Так, международные исследования показывают, что снижение скорости движения в городе на 10 километров в час способно снижать шумовое загрязнение вплоть до трех децибел. Может показаться, что это немного, но, как правило, эти децибелы сверх нормы оказывают самое пагубное влияние как на здоровье, так и в принципе на жизнь горожан.

И для нас все это особенно важно с учетом того, что в Таллинне достаточно большой уровень автомобилизации — существенно выше, чем, например, в соседнем Хельсинки. О том как дальше будет развиваться уличная среда столицы, чтобы сделать центр еще более сбалансированным, безопасным и дружелюбным для пешеходов — подробности в видео.