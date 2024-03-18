„Чувствительный регион“. Как прошли „выборы“ президента России в странах Балтии

Ее слова многие, в том числе прокремлевские СМИ, поняли так, что Латвия рассматривает само участие в российских выборах как поддержку войны — и неважно даже, за кого голосуешь. Правда, позже Либиня-Эгнере объяснила, что ее слова исказили, а сам факт голосования не может быть расценен Латвией как преступление. Зато любые проявления поддержки войны (например, плакаты и выкрики) будут наказываться.

Согласно новым правилам, примерно половина живущих в стране граждан России должны перерегистрировать виды на жительство. Некоторым нужно сдать экзамен по латышскому языку. Около тысячи человек не начали обозначенную в законе процедуру и, теоретически, находятся в стране незаконно. В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере жестко высказалась о российских выборах в эфире местного ТВ: она сказала, что желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку войны РФ в Украине.

Чтобы попасть в посольство России в Риге, людям, пришедшим в полдень, понадобилось около четырех часов. В очереди, завернувшей за угол от входа, стояли молодые люди со значками за Навального, с цветами для мемориала убитому политику, который расположен здесь же, напротив посольства, и даже плакатами про Путин а-диктатора. Это в основном те, кто приехал сюда уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Вперемешку с ними в очереди ждали пожилые люди с российскими паспортами. Многие из них живут в Латвии уже десятки лет. На прошлых выборах в 2018 году за Путина, по данным российского ЦИК, отдали голоса 94,4% всех пришедших голосовать в Латвии. Этот процент был выш е, чем в любом р егионе России. По официальным да нным, на российс кие выборы 2018 года в Латвии пришли почти 20 тысяч человек. Голосование проходило на пяти участках, что позволяет предположить, что каждую минуту голосовали больше пяти человек. Для сравнения - в этом году скорость была в десятки раз ниже.

Те, кто пришел по призыву Алексея Навального, рассказывают, собираются ли они портить бюллетень, голосовать за Даванкова или использовать приложение „Фотон“ от команды Навального, которое выбирает кандидата в случайном порядке. Пожилые же люди не признаются журналистам, за кого пришли отдать голос. „За кого голосовать буду? А мы еще не решили, очередь длинная, есть время подумать, — кокетничает бойкая старушка в берете. — Я ведь не знаю, какие кандидаты, у нас русских телеканалов-то больше нету!“

„Я тут родилась, что мне пугаться? Это моя родина, и уезжать я никуда не собираюсь, — объясняет женщина средних лет. — Мне не дали латвийское гражданство в свое время. Я была негражданка Латвии, а у меня старенькая мама в России, ей 93 года, я к ней езжу. А ездить туда негражданкой — с этим проблемы были, сначала в Латвии, а потом в России. Поэтому я взяла российское гражданство“.

„Мы не для того уехали из России, чтобы здесь бояться“, — говорит Александр, пришедший голосовать с женой и сыном. Они переехали в Латвию в 2017 году, и на выборы Александр пришел испортить бюллетень. Объясняя, зачем голосовать, когда результат заранее известен и Путин все равно объявит себя победителем, он сказал: „От этого зависит, победит ли он честно, или ему придется фальсифицировать. Эти два варианта кажутся похожими, но мне бы точно не хотелось, чтобы он честно победил“.

„Каждый из нас уже зафиксирован здесь! Только что проверяли вид на жительство. Всех нас знают, зачем ваши интервью?“ — ругается на корреспондента Би-би-си пожилая женщина в медицинской маске.

У голосующих проверяли документы: вдоль очереди, кроме полицейских машин, были припаркованы еще и автомобили пограничников. Обозначенная властями причина проверки — выявить тех , кто находится в Латвии незаконно. И все-таки эти проверки вызывают страх у местных россиян: они волнуются, как потом будут использованы эти данные.

Мужчина по имени Алексей с огромной фотографией Навального за решеткой стоит напротив посольства, развернув фото к очереди. Он рассказывает, что раньше имел российское гражданство, хотя и родился в Латвии, но в итоге решил получить латвийский паспорт и считает своей страной Латвию. Алексей пришел сюда в пику тем, кто собирается голосовать за Путина: „Я хочу напомнить им, что этот режим сделал с украинским народом, с российским народом и с Алексеем Навальным. Я надеюсь, они сделают правильный выбор“.

Станислав, приготовивший пять красных роз для сотрудников посольства, сообщил группе молодых людей, что Россия не ведет войну в Украине („это на самом деле СВО“), что русским в Латвии живется плохо, что памятник Свободы в Риге стоит на фундаменте памятника императору Петру Первому. На предложение молодых людей пойти поговорить с митинговавшими через дорогу украинцами об их убитых родственниках, Станислав сообщил, что он и так на связи с родственниками в Донецке. Когда один из участников очереди сказал, что Путин — убийца и что он убил Навального, Станислав стал требовать четких доказательств.

В очереди для голосования на избирательном участке в российском посольстве в Риге к 12 часам собралось много молодых людей, которые пришли присоединиться к акции „Полдень против Путина“. Во второй половине дня в очереди стало значительно больше пожилых людей. Один из них, Станислав, показывающий удостоверение некоей Академии Петра Великого, подошел к группе молодых людей, чтобы „предостеречь их от ошибок молодости и в целом скрасить явное одиночестве в Риге“.

Татьяна стоит на митинге с плакатом „Путин убийца“, а в руке держит российский паспорт. Она живет тут с 1976 года — почти всю взрослую жизнь. У нее в России родственники и даже собственный дом. Она тоже не смогла с первого раза сдать экзамен по латышскому языку (и получила отсрочку, чтобы доучить и пересдать). Но Татьяна возмущена войной и говорит, что с ее начала даже не ездит в Россию: „Я этим воздухом дышать не могу“.

Но и тут голосующих за Путина долго искать не надо. „Я — за Путина, — говорит немолодой мужчина в бейсболке. И за войну — тоже, уточняем мы? — Нет, войну я не поддерживаю, ни в коем разе. Войну никто не поддерживает“, — утверждает он. Но его седобородый приятель решительно протестует: „Когда идет война, надо поддерживать президента и верховного главнокомандующего“.

К полудню очередь выросла уже вдвое, хвост ее ушел на соседнюю улицу, к посольству Хорватии. В этой части толпа была уже заметно моложе и одета более ярко. Дмитрий перебрался в Эстонию после вторжения России в Украину. „Надежд на ближайшее будущее — никаких. Но может быть через пять или десять лет это будет другая страна. Поэтому я сюда и пришел“. — говорит Дмитрий.

„Настроение депрессивное, конечно, после всех событий прошедших двух лет и убийства Навального, — сообщила корреспонденту Би-би-си еще одна пришедшая на выборы, Ольга. — Но мои друзья в России сейчас тоже стоят в таких очередях и я тут для того, чтобы поддержать их“. Похожим образом настроен молодой человек в занесенном мокрым снегом френче: „Настроение смешанное. С одной стороны очевидно, конечно, что Путину нарисуют голоса, с другой стороны это — отличная возможность увидеть тех, кто против его избрания, тех, кто пришел в полдень“.

А мужчина лет 30 в вымокшем пуховике на вопрос, с каким настроением он пришел на голосование, многозначительно постучал пальцем по циферблату часов, намекая на приближающийся полдень. Но сторонники Путина в Эстонии живут в своем информационном пузыре: стоявший рядом его ровесник мялся, явно не желая отвечать, кому он хочет отдать свой голос. И об акции протеста в полдень он просто ничего не знал.

В Таллине очередь к участку для голосования растянулась до соседней улицы еще за час до объявленной оппозиционерами акции. От пришедших требовалось известная стойкость: эстонскую столицу накрыла метель из мокрого снега. И отнюдь не все пришедшие пришли к посольству России выражать протест — в очереди, змеившейся вокруг квартала, было много живущих в Эстонии граждан России, которые поддерживают президента Путина. „Я их не уважаю, — заявил об оппозиционерах мужчина в красно-черной панаме. — За кого? За Володю, конечно, нашего Владимира, я поддерживаю все, что он делает“. В том числе и агрессивную войну? „Да, да“, — кивал мужчина.

Впрочем, ажиотажа на входе в нарвский погранпункт явно не было и большинство тут составляли люди с чемоданами, добирающиеся до России с пересадками из закрывшей свои границы Финляндии и других стран ЕС. Комиссар нарвского отделения пограничной службы Эстонии Арнольд Вайно констатировал, что народу если и стало больше, то только из-за выходных и уж точно, не в количествах, которые отражали бы повальное желание нарвитян голосовать в России.

Но выяснить, кто ходил проголосовать, оказалось делом непростым — жители Нарвы стеснялись признаваться на камеру, что посетили выборы, тем более — рассказывать, за кого отдали голос. Многих охватила паранойя — им кажется, что за отправление гражданских обязанностей в соседней стране их будут преследовать. Но все, кто боялся рассказать об этом на камеру, без нее признавались, что проголосовали за Путина.

Эстонские россияне ходят в Ивангород почти ежедневно — туда многие несут для продажи в российских магазинах сыры и колбасы, обратно приносят российскую еду и лекарства, стоящие намного дешевле. С февраля россйская сторона закрыла мост для автомобильного движения, объясняя это необходимостью ремонта таможенных учреждений. До специально созданного под жителей Нарвы участка для голосования желающих подвозили автобусом.

Тут, по бурным водам Нарвы, проходит сейчас фронтир между Западом и Россией, погранпереход в Ивангород — одна из немногих открытых точек на границе России с Евросоюзом, растянувшейся почти на две тысячи километров. На грозную крепость с российским триколором с эстонского берега смотрят три флага — ЕС, Эстонии и НАТО.

Помимо Таллина голосование было организовано и для жителей Нарвы и окрестных районов на востоке Эстонии. Там сконцентрирована почти половина эстонских жителей с российскими паспортами (всего в Эстонии их около 80 тысяч). Но нарвитяне шли голосовать на российскую территорию — по мосту через реку Нарву, отделяющую Эстонию от российского Ивангород а.

А у самого входа на участок для голосования — небольшой митинг протеста. Участники держали маленькие лозунги, бело-сине-голубые оппозиционные флаги, портреты Алексея Навального. В микрофон выступал с недлинным комедийным стендапом юноша по имени Антон. Он предположил, что Путин остается жив просто потому, что хочет уберечь планету от потопа. Ибо, уверен стендапер, после смерти Путина число желающих помочиться на могилу бывшего президента будет просто запредельным.

Но ведь раньше ходили, что же изменилось? „Может быть люди более пассивны, может быть их плохо информируют и они уверены, что мы этих, проголосовавших в России, будем чуть ли не отсылать туда обратно. Они испуганы пропагандой“, — предполагает пограничник. Впрочем, Вайно оговаривается, что никакой статистики его погранслужба не ведет и узнать, зачем идет в Ивангород житель Нарвы — за покупками или на выборы — не может.

Из всех, к кому корреспонденты Би-би-си обращались с расспросами, только 64-летняя нарвитянка Анна призналась, что сходила проголосовать. Она стояла с мужем в очереди на погранпереход в субботу, а на выборах была еще в пятницу. История Анны типична для этих мест. В середине 1970-х она приехала на работу на текстильную мануфактуру Кренгольм и после распада СССР эстонского гражданства не получила, а обзавелась российским. В Ивангороде у нее с мужем родственники — у нее сестра, у мужа — брат. „Мы слиты воедино и разорвать нас — больно будет, — говорит она. Но налаженная жизнь — в Эстонии и перебираться в Россию Анна не хочет.

Анна не скрывает, что голосовала за Путина — он ей близок и понятен. И россияне через реку — тоже близки и понятны. „Жизнь моя здесь, — говорит она про Эстонию — я законы соблюдаю, но душа моя — в России“.

Но как же все-таки с войной, не очевидно, разве, что Путин сейчас это в первую очередь — агрессивная война в Украине? Анна еще раз подчеркивает, что законы соблюдает и что она против войны. „Мы тут все против войны, вот увидите, она закончится скоро, когда стороны сядут за стол переговоров. Но Путин был прав, когда сказал, что хочет, чтобы с Россией считались. Если на нас нападут, мы же должны ответить?“ И начинает давно знакомую историю: про людей Донбасса, которые прятались по подвалам от артобстрелов десять лет назад — этим, якобы, и было спровоцировано начало российской агрессии.

Литва: „Примесь людей, которые пришли голосовать за Путина, практически отсутствует“