МОК: На Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян

Сообщения о том, что на летних Олимпийских играх в Париже смогут выступить в нейтральном статусе около 40 российских спортсменов, могут быть близки к истине. Такую оценку высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, пишет агентство Reuters в воскресенье, 17 марта.

При этом Коутс отметил, что точные данные на этот счет ему неизвестны. Из-за войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года, МОК существенно ограничил возможности участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

Ограничения для российских спортсменов

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из РФ и Беларуси, которая, как считается, поддерживает российское вторжение в соседнее государство, будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или организациями национальной безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал решение МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, назвав его "постыдным". Между тем мэр Парижа Анн Идальго в начале марта выразила надежду, что российские и белорусские атлеты не приедут на Игры. Столица Франции в третий раз примет летнюю Олимпиаду.

ОКР об условиях участия россиян в Олимпиаде

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже, "несправедливыми", однако подчеркнули, что "по пути бойкота" ОКР не пойдет.