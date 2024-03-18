ФОТО и ВИДЕО | Вечер Yakuza Fight в Раквере завершился тяжелым нокаутом
В субботу в спортивном центре Раквере состоялись бои в весовых категориях до 71 и 80 кг. В финале последнего латвийский спортсмен Раймондс Акштикальнис в первом раунде нокаутировал эстонского бойца Дмитрия Саламатина.
Смотрите видео! (матч начинается в 5:58, нокаут - в 7:23)
В полуфинале решением судей Саламатин победил Хендрика Темаста, а в Акштикальнис таким же результатом победил Марко Шулца. Победителем турнира в лёгкой весовой категории стал эстонский боец Аллан Волосатых, который единогласным решением судей в финале победил проживающего в Чехии украинца Тимура Дидяева.
В полуфинале Волосатых по решению судей одержал победу над проживающим в Эстонии украинцем Богданом Олейником, Дидяев с тем же результатом одержал победу над Маркусом Митталом.
Единственный женский поединок вечера выиграла Сигрид Капанен, одолевшая в дополнительном раунде чешскую спортсменку Терезу Дворакову.
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