ФОТО и ВИДЕО | Вечер Yakuza Fight в Раквере завершился тяжелым нокаутом

Смотрите видео! (матч начинается в 5:58, нокаут - в 7:23)

В полуфинале решением судей Саламатин победил Хендрика Темаста, а в Акштикальнис таким же результатом победил Марко Шулца. Победителем турнира в лёгкой весовой категории стал эстонский боец ​​Аллан Волосатых, который единогласным решением судей в финале победил проживающего в Чехии украинца Тимура Дидяева.

В полуфинале Волосатых по решению судей одержал победу над проживающим в Эстонии украинцем Богданом Олейником, Дидяев с тем же результатом одержал победу над Маркусом Митталом.

Единственный женский поединок вечера выиграла Сигрид Капанен, одолевшая в дополнительном раунде чешскую спортсменку Терезу Дворакову.

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