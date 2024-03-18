Евросоюз выпустил заявление о выборах в России. В нем не говорится о том, что ЕС не признает их результаты

При этом из его заявления не следует, что ЕС не признает результаты выборов в России.

„Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации“, — говорится в заявлении.

Боррель также обратил внимание на систематическое усилений репрессий в России, и, в частности, на гибель оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Также в заявлении подчеркивается, что Евросоюз не признает проведение голосования в аннексированных украинских регионах. „Так называемые „выборы“ на этих территориях представляют собой еще одно явное нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины“, — подчеркнул Боррель.

Представители российской оппозиции перед выборами призывали Евросоюз официально отказаться признавать их результаты. В частности, с таким заявлением выступала Юлия Навальная. Также о том, что результаты выборов не должны быть признаны, говорили некоторые политики и в самой Европе.

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