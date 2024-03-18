Евросоюз выпустил заявление о выборах в России. В нем не говорится о том, что ЕС не признает их результаты
Евросоюз выразил сожаление в связи с отсутствием наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России и подверг критике голосование, которое „проходило в условиях жестких ограничений“. Соответствующее заявление опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом пишет Meduza.
При этом из его заявления не следует, что ЕС не признает результаты выборов в России.
„Выборы проходили в условиях все более сужающегося политического пространства, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав, не позволило участвовать в выборах многим кандидатам, в том числе всем тем, кто выступал против незаконной агрессивной войны России, лишило российских избирателей реального выбора и сильно ограничило их доступ к достоверной информации“, — говорится в заявлении.
Боррель также обратил внимание на систематическое усилений репрессий в России, и, в частности, на гибель оппозиционера Алексея Навального в колонии.
Также в заявлении подчеркивается, что Евросоюз не признает проведение голосования в аннексированных украинских регионах. „Так называемые „выборы“ на этих территориях представляют собой еще одно явное нарушение Россией международного права, включая Устав ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины“, — подчеркнул Боррель.
Представители российской оппозиции перед выборами призывали Евросоюз официально отказаться признавать их результаты. В частности, с таким заявлением выступала Юлия Навальная. Также о том, что результаты выборов не должны быть признаны, говорили некоторые политики и в самой Европе.
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