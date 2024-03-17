„Это не демократия“ и „результаты в какой-то степени неожиданные“. Как на победу Путина реагируют в мире

«Письма Путину не будет»

Германия назвала прошедшее голосование «псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как сообщила его пресс-секретарь Керстин Гаммелин, поздравлять Путина не собирается. «Письма Путину не будет», – заявила она.

В МИД Франции заявили, что «условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены», отметив, что они прошли без «какого-либо беспристрастного международного наблюдения».

«Президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными, — говорится в заявлении МИД Польши. — Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор».

Тему репрессий позже подхватил министр иностранных дел Великобритании лорд Дэвид Кэмерон. «Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации и затем коронует себя победителем. Это не демократия», — подчеркнул он.

Кэмерон указал на дисквалификацию любых кандидатов с антивоенными взглядами, смерть Алексея Навального и проведение выборов на украинских территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также потребовал «немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе имеющего два гражданства [Великобритании и России — Ред.] Владимира Карамурзу».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что выборы в России невозможно считать демократическим волеизъявлением, подчеркнув, что Вилюнюс не признает их итоги.

„Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными“, — заявил МИД Эстонии.