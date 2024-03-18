История подводного спорта Эстонии насчитывает 18 мировых и 69 европейских титулов, а также несколько мировых рекордов!

История подводного спорта Эстонии насчитывает 18 мировых и 69 европейских титулов. Помимо этого, установлено несколько мировых рекордов.

В рамках юбилейного мероприятия в бассейне Нымме собрались спортсмены разных поколений для участия в эстафете. В воду запрыгнули как действующие спортсмены, так и представители старших поколений, которые были на мировой вершине десятки лет назад.

Грандиозное празднование продолжилось вечером, где президент Олимпийского комитета Эстонии Урмас Сыырумаа выразил благодарность людям, которые на протяжении многих лет развивают и вкладывают душу в этот спорт.

Награды получили Наталья Мейер, Александр Абель, Иманд Компус, Анатолий Далидович и Татьяна Гнездилова.

В Эстонии хорошо развиты три подводные дисциплины: скоростное плавание в ластах, подводное ориентирование и спорт-дайвинг, которыми занимаются более 1000 человек. Лучшие спортсмены Эстонии примут участие во втором этапе Кубка мира, который состоится уже в эту пятницу в Италии.

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