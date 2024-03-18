18.03.2024, 12:20
Кийбус возвращается? Фигуристка заняла первое место в Люксембурге
ФОТО: | Delfi Meedia
На международных соревнованиях по фигурному катанию Coupe du Printemps, проходивших в Люксембурге, Эва-Лотта Кийбус заняла первое место с результатом 172,46 балла.
В короткой программе 21-летняя Кийбус набрала 62,61 балла, что стало лучшим результатом нового сезона. Ее личный рекорд — 65,37 балла.
В произвольной программе фигуристка набрала 109,85 балла (личный рекорд 137,51 балла) и снова стала первой.
Кийбус выиграла соревнования с 172,46 балла (личный рекорд - 202.04). За ней следуют британка Кристен Спурс (162,70 балла) и словацкая спортсменка Эма Добошова (151,34 балла).
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