Кийбус возвращается? Фигуристка заняла первое место в Люксембурге

В короткой программе 21-летняя Кийбус набрала 62,61 балла, что стало лучшим результатом нового сезона. Ее личный рекорд — 65,37 балла.

В произвольной программе фигуристка набрала 109,85 балла (личный рекорд 137,51 балла) и снова стала первой.

Кийбус выиграла соревнования с 172,46 балла (личный рекорд - 202.04). За ней следуют британка Кристен Спурс (162,70 балла) и словацкая спортсменка Эма Добошова (151,34 балла).

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