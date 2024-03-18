МНЕНИЕ | Кылварт: налог на сахар – это налог на бедность

Если в других странах налоги – это ко всему прочему инструмент стимулирования и развития экономики, то у нынешнего правительства подход бухгалтерский: где отщипнуть миллион-другой, чтобы восполнить пустоты бюджета. В довесок проявляется вполне рельефная тенденция: в результате повышения налогов под удар попадают наименее защищенные слои населения, чье финансовое положение и без того тяжелое, – люди с низкими доходами, пенсионеры, одинокие родители, многодетные семьи.

В связи с этим возникает вопрос: какие проблемы должен решить инициированный Министерством социальных дел налог на содержащие сахар напитки? Заполнение казны или снижение рисков, связанных со здоровьем населения? Как известно, состояние здоровья зависит от целого ряда факторов, но как раз этот факт министерство оставляет без внимания. Таким образом, складывается впечатление, что реальной проблемой лишнего веса среди детей прикрываются, чтобы заполнить госказну так же, как, вводя автомобильный налог, прикрываются заботой об окружающей среде.