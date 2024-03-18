МНЕНИЕ | Кылварт: налог на сахар – это налог на бедность(7)
Налоговая политика правительства поверхностна и ориентирована на краткосрочные бюджетные цели без учета потребностей предпринимательства и необходимости оживить экономику. Руководство страны даже не пытается скрывать, что главная цель введения новых налогов – латание дыр в бюджете. При этом решения принимаются без анализа рисков.
Если в других странах налоги – это ко всему прочему инструмент стимулирования и развития экономики, то у нынешнего правительства подход бухгалтерский: где отщипнуть миллион-другой, чтобы восполнить пустоты бюджета. В довесок проявляется вполне рельефная тенденция: в результате повышения налогов под удар попадают наименее защищенные слои населения, чье финансовое положение и без того тяжелое, – люди с низкими доходами, пенсионеры, одинокие родители, многодетные семьи.